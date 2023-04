EDUCAZIONE USO DEI MEDIA: DI TOMMASO, “NECESSARI PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO”

PESCARA – “I frequenti casi raccontati dalle cronache ci ricordano quotidianamente come bullismo e cyberbullismo siano fenomeni sociali sempre più tipici della criminalità minorile. Tematiche importanti ed attuali che abbiamo deciso di trattare attraverso un momento di studio ed analisi con i più giovani, un primo passo verso l’educazione e la prevenzione”.

Così Gaetano Di Tommaso, componente del Corecom Abruzzo, nel presentare quello che sarà il programma della prossima tappa del mini tour “Futuro hub, Connessioni digitali”, promosso dal Comitato regionale per le comunicazioni, che si terrà all’Aurum di Pescara venerdì 21 aprile, a partire dalle 9.30: “Bullismo e cyberbullismo: tra prevenzione, consapevolezza e contrasto” è il titolo del secondo evento che vedrà la partecipazione di oltre 250 studenti delle scuole del territorio che avranno modo di confrontarsi con esperti ed istituzioni.

“Internet è una grandissima opportunità ma cela al suo interno diversi pericoli. Questo incontro – spiega Di Tommaso – si inserisce in un progetto di più ampio respiro che è stato fortemente voluto dal Corecom che si occupa, tra le altre cose, di educazione dei media e tutela dei minori e in quest’ambito abbiamo deciso di trattare un argomento molto complesso a 360 gradi, individuando relatori molto qualificati”.

Il programma del prossimo appuntamento prevede i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri; della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene; del vicesindaco di Pescara, Giovanni Santilli. Interverranno Giuseppe La Rana, presidente del Corecom Abruzzo; Michele Cascavilla, presidente del corso di laurea in Ricerca sociale, Politiche della sicurezza e criminalità dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara; il regista Walter Nanni, che presenterà il progetto “Cineager”; Elisabetta Narciso, dirigente Cosc Abruzzo della Polizia postale; Giammaria De Paulis, docente dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara, divulgatore scientifico. L’evento sarà moderato da Gaetano Di Tommaso.

“È fondamentale un’opera di sensibilizzazione a livello scolastico con il supporto delle famiglie e delle istituzioni che insieme devono agire per prevenire e contrastare questi fenomeni – osserva Di Tommaso -, uno spazio in cui i ragazzi sono coinvolti nello studio e nell’analisi dell’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione. La fruizione degli strumenti digitali, infatti, deve avvenire necessariamente in modo responsabile e consapevole”.

Il primo evento, dal titolo “Futuro hub, educazione dei minori all’uso dei media: i pericoli della rete”, si è tenuto lo scorso 31 marzo nella Sala Ipogea del Consiglio regionale, all’Aquila: “l’iniziativa ha riscosso subito un grande successo, abbiamo notato partecipazione attiva degli oltre 200 studenti presenti, che sono intervenuti con numerose domande. Una giornata davvero importante dal punto di vista educativo e formativo”.

Ulteriore novità del prossimo incontro, anticipa Di Tommaso, la presentazione del progetto “Cineager”, del regista Walter Nanni: “verrà proiettato in anteprima il trailer di un cortometraggio, una produzione dal grande valore artistico e sociale che abbiamo subito sposato su proposta della Garante dell’infanzia Falivene”.

“Ci auguriamo che la grande partecipazione che c’è stata all’Aquila possa replicarsi anche nel prossimo evento ed invitiamo tutte le scuole che non possono partecipare in presenza a seguirlo attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook di Futuro Hub https://www.facebook.com/FuturoHub e su quella del Corecom Abruzzo https://www.facebook.com/corecom.abruzzo”.

L’ultima tappa del tour di “Futuro Hub, Connessioni digitali”, dal titolo “Educare i giovani ad orientarsi tra le insidie della rete: fake news, sexting e nuovi social”, è in programma a Vasto (Chieti) il prossimo 19 maggio.