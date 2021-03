EFFETTO COVID SU PLASMA, RACCOLTA A -13,5% A GENNAIO: DONAZIONI IN CALO DEL 2%

ROMA – Il plasma: una risorsa importante per farmaci salvavita, per diverse patologie rare spesso genetiche, ma la cui sostenibilità è a rischio. In Italia, dopo anni di crescita, nel 2020 si è assistito a una diminuzione delle donazioni rispetto al 2019 (-2%). Lo rilevano i dati del Centro nazionale sangue, Cns, secondo cui si registra una continuità di tale trend anche a gennaio del 2021 (-13,5%). Questi dati saranno al centro di un simposio nell’ambito del congresso della Società Italiana di Farmacologia.

La pandemia ha per gli esperti aggravato il già precario equilibro tra domanda e offerta di plasma a livello globale. Il risultato é una diminuzione dei volumi di plasma disponibile e un incremento dei costi di raccolta della materia prima. Cio’ sta determinando una grave carenza di plasma che causa già ricadute, come dimostrano alcuni dati dell’Agenzia italiana del farmaco: diversi prodotti a base di immunoglobuline sono carenti sul territorio nazionale. In Italia la domanda di immunoglobuline è aumentata del 10% tra il 2017 e il 2018.

Il Piano Nazionale Sangue è riuscito a coprire circa il 75% del fabbisogno di immunoglobuline per uso endovenoso nel 2018 e il 5,6% di quelle per uso sottocutaneo, rendendo necessario, per colmare la restante domanda, un approvvigionamento di prodotti commerciali tramite accordi o gare con le industrie. Anche dai dati di Csl Behring, azienda biotecnologica tra i player nel settore degli emoderivati, emerge uno scenario definito “allarmante”. Da luglio a dicembre 2020, rispetto all’anno precedente, è stato registrato un calo complessivo del 20% della raccolta del plasma da parte del gruppo. Parallelamente, negli Usa, dove vige un sistema remunerato per i donatori di plasma e si raccoglie la grande maggioranza del plasma utilizzato per le terapie in tutto il mondo, i costi sono molto aumentati.

“L’Italia – conclude Oliver Schmitt, Ad di Csl Behring in Italia – come il resto del mondo, ha una dipendenza dal plasma statunitense che sarebbe auspicabile ridimensionare con soluzioni come l’aumento di donazioni, della raccolta di plasma e diventando più attrattivi per la fornitura dei prodotti”.

