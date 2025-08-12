DONAZIONI AL CARCERE DI LANCIANO: SCALERA, “L’ABRUZZO RISPONDE CON IL CUORE”

LANCIANO – “Gesti concreti che dimostrano, ancora una volta, come la meravigliosa gente d’Abruzzo sappia rispondere con prontezza e cuore” all’appello della Garante regionale dei detenuti, Monia Scalera, per migliorare le condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari.

E così ieri, al carcere di Lanciano (Chieti), sono stati consegnati: 11 ventilatori donati da Eurocolor Srl; una lavatrice offerta dal Coordinamento cittadino di FdI Lanciano; 2 frigoriferi donati dal signor Alessandro Calabró.

Alla consegna era presente anche il consigliere regionale Nicola Campitelli, “a testimonianza di come la sinergia tra istituzioni e cittadini possa generare un cambiamento reale e duraturo”.