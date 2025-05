EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELL’ICTUS: PREMIATO IL 118 DELL’ASL DI CHIETI

CHIETI- Il 118 della Asl Lanciano Vasto Chieti ha ricevuto, per la qualità espressa nella gestione dell’ictus, il Premio “Diamond” attribuito nell’ambito dell’iniziativa Angels dei Servizi Medici di Emergenza.

Si tratta di un’iniziativa sotto l’egida della Società Europea di Medicina d’Emergenza finalizzata a creare una comunità globale di Stroke Unit e ospedali Stroke Ready che lavorano quotidianamente per migliorare la qualità del trattamento di ciascun paziente colpito dall’ictus. La finalità è ottimizzare la qualità del trattamento in tutte le Stroke Unit esistenti e nei Servizi pre-ospedalieri attraverso un monitoraggio nazionale che consenta al personale dell’emergenza di rivedere in modo sistematico le proprie performance ed introdurre possibili azioni migliorative nel percorso stroke.

Il premio è strutturato in tre livelli di importanza crescente ovvero oro, platino e diamante, assegnati nel rispetto delle linee guida internazionali e in base ai criteri di qualità Eusem -Angels, come il tempo medio sulla scena dell’intervento, e una serie di parametri in percentuale. Il Servizio 118 Lanciano-Vasto-Chieti ha conquistato, dall’ultimo trimestre 2023 fino ad oggi, il livello più alto del riconoscimento, il Diamond, che lo classifica come “eccellente” per tempistica, visto che il tempo medio dell’intervento è inferiore a 25 minuti, e recupero dei dati del paziente, operazioni fondamentali per assicurare cure e assistenza tempestiva in ospedale.

“L’attribuzione del Premio ci riempie di orgoglio – sottolinea il direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza, Emmanuele Tafuri – perché esprime il riconoscimento all’impegno profuso nella gestione delle patologie tempo dipendenti. Abbiamo investito molto sulla formazione specifica, che sta dando frutti importanti in termini di efficienza del servizio”.