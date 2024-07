EGTA FEST: LA PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA A GAGLIANO ATERNO IL 19 E 20 LUGLIO

GAGLIANO ATERNO – Due giorni di attività legate alle culture antifasciste. È il programma della prima edizione dell’Etga Fest, organizzato dall’associazione La Stanzetta a Gagliano Aterno nell’aquilano, il 19 e 20 luglio. Si comincia la sera di venerdì 19 nel giardino del Museo del Grano con la proiezione del film Un altro giorno d’amore, della regista Giulia D’Amato: un affresco generazionale che guarda con nostalgia al tempo di Genova 2001, tenendo viva la speranza. A seguire il dibattito con la regista e la cocomerata Stop genocide per la Palestina.

Sabato 20 si pranza con la pastasciutta antifascista dei fratelli Cervi dalle ore 13 in piazza del Popolo. Si prosegue con il dialogo tra Andrea Mattei e Edoardo Puglielli dal titolo “Abruzzo per la libertà: resistenza umanitaria e Brigata Maiella” presso la libreria Simon Tanner in via Librice 4. Alle 21 si ritorna nel giardino del Museo del Grano per la musica live dei DegeneRadio, Anarcotic, Scire Nefas e SandPaper.

“Nei momenti di crisi le montagne hanno sempre rappresentato un riferimento di senso, un luogo di resistenza e di costruzione delle libertà. I tempi che corrono ci parlano di razzismo, discriminazioni e disuguaglianze sociali ed economiche. Prendiamo posizione contro chi vuole fare della paura verso le diversità la propria bandiera e chiamiamo in causa le montagne. L’antifascismo è il caposaldo della nostra storia repubblicana, che nasce sulle montagne e sulle montagne continuerà a vivere”.