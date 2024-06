ELECTION DAY: AFFLUENZA IN ABRUZZO AD EUROPEE AL 22,1%, ALLE COMUNALI AL 32,1%

L’AQUILA – L’affluenza in Abruzzo per le elezioni europee si è attesta alle ore 12 22,1%. Il dato è inferiore alla media italiana, che è del 25,1%.

La media dell’affluenza abruzzese al voto delle Comunali è invece del 32,1% alle ore 12. Il 29,98% a Pescara, il 29,20% a Montesilvano, il 35,56% a Giulianova.

Quello dell’affluenza delle Europee è un dato basso, anche se difficile da paragonare con le elezioni del 2019, quando si votò in un giorno solo. Quello che conta sarà il confronto con il 54,5% di cinque anni fa, che si potrà fare solo questa sera alle 23, chiusi i seggi. L’affluenza in Abruzzo è però superiore a quella della circoscrizione meridionale che è al 21,1%.

La circoscrizione in cui l’affluenza è stata più alta in assoluto finora è stata quella del Nord ovest, con il 28,8% degli elettori. Al Nord est e Centrale sono rispettivamente al 27,8% e al 26,5%. Eligendo, il sito del Ministero dell’Interno non riporta ancora il dato delle Isole.