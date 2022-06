ELECTION DAY: DOPO 4 ORE MANCANO DATI DEFINITIVI AFFLUENZE ALLE 12

ROMA – Scrutini a rilento per l’election day: dopo quattro ore mancano ancora i risultati definitivi dell’affluenza alle ore 12. In particolare, per le Comunali manca il dato del comune di Padova. Mentre per i referendum mancano 7 comuni per il quesito uno, 8 per il quesito due, 8 per il quesito tre, 10 per il quesito quattro e 11 per il quesito cinque.