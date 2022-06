L’AQUILA – I dati sull’affluenza alle 19 in Abruzzo e nel capoluogo regionale alle elezioni comunali e per il referendum, con le percentuali per ognuno dei 5 quesiti.

COMUNALI ABRUZZO ORE 19: 42.60% (PRECEDENTI 46.15%)

COMUNALI L’AQUILA ORE 19: 45.44% (PRECEDENTI 47.10%)

REFERENDUM ABRUZZO: 15.59%