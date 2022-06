ELECTION DAY: IN CALO AFFLUENZA COMUNALI, PER REFERENDUM QUORUM LONTANO

ROMA – Affluenza in calo nella tornata odierna di elezioni amministrative: alle ore 12 ha votato il 17,6% degli aventi diritto, facendo segnare un calo di poco più di un punto e mezzo rispetto al dato di 5 anni fa nei medesimi Comuni (19,3%).

Partecipazione molto ridotta anche per la consultazione referendaria, che interessa tutto il territorio nazionale.

L’affluenza alle 12 per i 5 quesiti dedicati al tema della giustizia dovrebbe attestarsi intorno al 6,7%, con differenze minime tra i diversi quesiti – che si spiegano, è sempre YouTrend ad osservarlo, con la scelta di alcuni elettori di rifiutare il ritiro di certe schede, per scarsa comprensione del quesito o per contribuire al mancato raggiungimento del quorum.

Con questo dato (6,7%), secondo una proiezione di YouTrend, l’obiettivo del raggiungimento del quorum risulterebbe mancato, con un dato finale che potrebbe essere non solo molto lontano dal 50% + 1 degli aventi diritto necessari per validare la consultazione, ma anche inferiore al 30% stimato da alcune rilevazioni demoscopiche nelle scorse settimane.