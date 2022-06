L’AQUILA – I dati dell’affluenza in Abruzzo e nel capoluogo regionale per l’election day, con la partecipazione al voto per le amministrative e i 5 quesiti per il referendum sulla Giustizia.

COMUNALI ABRUZZO ALLE 12: 17,39% (PRECEDENTI 19.33)

COMUNALI L’AQUILA ALLE 12: 18,31% (PRECEDENTI 20,22%)

REFERENDUM ABRUZZO DATO AGGIORNATO ALLE 14.56

QUESITO 1: 6.46%

QUESITO 2: 6.46%

QUESITO 3: 6.55%

QUESITO 4: 6.55%

QUESITO 5: 6.55%