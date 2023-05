ELEFANTE A SPASSO PER L’AQUILA, RABBIA LEGA ANTIVIVISEZIONE: “DIRE BASTA AI CIRCHI CON ANIMALI”

L’AQUILA – Interviene la sezione aquilana della Lega antivivisezione (Lav) sulla presenza in città del circo Madagascar-Maya Orfei, lo stesso di cui fa parte un elefante portato a passeggio nel traffico cittadino.

“Si tratta di un episodio che ha creato sconcerto tra la popolazione e che quindi stigmatizziamo – si legge in una nota della Lav dell’Aquila -. anche perché non erano presenti vigili urbani o forze dell’ordine a tutela dell’incolumità dell’animale e delle persone a piedi e all’interno delle auto e degli altri mezzi”.

“A questo – prosegue la nota – si aggiunge l’episodio, accaduto due settimane fa, di un lama scappato dal medesimo circo attendato a Genova. Per fortuna, neanche in questo caso ci sono stati incidenti”.

“Ma resta il fatto che siamo di fronte a un episodio gravoso e increscioso che abbiamo segnalato ufficialmente alle autorità competenti – continua la nota -. I circhi con animali non devono avere più spazio nella nostra società. Queste attività mettano a serio rischio l’incolumità animale ed umana”.

Poi, la Lav afferma che “Il Regolamento comunale dell’Aquila è datato e obsoleto in tema di tutela e benessere animale. Tra le numerose carenze, nulla eccepisce in ambito di regolamentazione e stringenti controlli che dovrebbero essere necessari prima dell’ingresso dei circhi nel nostro territorio, per cui è opportuno che l’amministrazione provveda senza ulteriori indugi alla sua modifica per aumentarne ambizione e scopo”.

“Diversi comuni italiani hanno già adottato regole severe per rendere l’attendamento dei circhi con animali il più difficile possibile, aumentare controlli e scoraggiare quindi l’attendamento, facendo riferimento anche ai documenti elaborati dalla Lav, che continua a lavorare affinché la legge-delega del Governo per il riordino dello spettacolo possa diventare finalmente attuativa ed entrare in vigore prima dell’agosto 2024, attuale scadenza, prevedendo una graduale dismissione dei circa 2mila animali selvatici ancora utilizzati nei circhi nostrani”.