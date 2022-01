ELEZIONE PRESIDENTE REPUBBLICA: MARTINO, “BERLUSCONI NON DEVE RITIRARSI”

L’AQUILA “Il motivo per cui il presidente, Silvio Berlusconi, non deve ritirarsi è perché con il suo passo indietro morirebbe il sistema maggioritario: contiamoci nella coalizione di centrodestra e dimostriamo compattezza attorno al nostro leader e conseguentemente alla nostra visione maggioritaria del Paese”

Così il deputato abruzzese di Forza Italia, Antonio Martino, a ridosso del summit del centrodestra e a due giorni dall’inizio del voto per la presidenza della Repubblica.

“Chi non vota Berlusconi vuole tornare indietro di 25 anni, quindi ai tempi del pentapartito e di tutto quello che ne è conseguito – conclude il capogruppo azzurro nella commissione Finanze e Tesoro.