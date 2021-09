ELEZIONI 2021, ANTONIO TAJANI (FI) A VASTO A SOSTEGNO DEL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA GIANGIACOMO

VASTO – Il candidato sindaco del centrodestra e liste civiche Guido Giangiacomo annuncia l’arrivo a Vasto dell’ europarlamentare Antonio Tajani, vicepresidente del Ppe e coordinatore nazionale di Forza Italia, per un incontro con la stampa locale cui principali temi politico amministrativi in vista delle elezioni del 3-4 ottobre prossimi. L’incontro si svolgerà domani, venerdì 24 settembre, alle 19, in Piazza Barbacani a Vasto.