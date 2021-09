ELEZIONI 2021, CAPITIGNANO: LA LISTA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO PUCCI

CAPITIGNANO – Alle prossime elezioni amministrative 2021, a Capitignano (L’Aquila) corre da solo Franco Pucci, vicesindaco uscente dell’Amministrazione guidata da Maurizio Pelosi (in lista come consigliere). Per la sua elezione sarà necessario raggiungere il quorum dei votanti, pari al 50% più un elettore.

FRANCO PUCCI – PROGETTO COMUNE

Antonio Circi, Marco De Andreis, Stefano De Santis, Valentina Di Pietro, Luigi Fascetti, Carlo Firmi, Daniele Fulvimari, Elena Marchetti, Monika Otczicz, Maurizio Pelosi.