ELEZIONI 2021, CASALBORDINO: LA LISTA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO ALESSANDRO SANTORO

ASALBORDINO – Alle prossime elezioni comunali a Casalbordino (Chieti) il centrosinistra non presenta la lista e due esponenti del Pd trovano ospitalità nella compagine civica “Il Nuovo Sole” del candidato sindaco Alessandro Santoro. La sfida in paese è tra quest’ultimo e il sindaco uscente Filippo Marinucci che si ripresenta all’elettorato con “Sempre per Casalbordino”, una squadra composta da assessori e consiglieri uscenti, ma anche da volti nuovi.

ALESSANDRO SANTORO – UN NUOVO SOLE

Massimiliano Cocchino, Giuseppe (Peppino) Di Risio, Andrea Di Santo, Arianna Guerini, Marisa Marchetti, Antinoro Piscicelli, Rosanna Santini, Antonio Tommaso Tiberio, Jessica Trovarelli, Rosella Tullio, Giuseppe Ulisse, Giuseppe Vaccaro.