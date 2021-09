ELEZIONI 2021, CASALBORDINO: LA LISTA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO FILIPPO MARINUCCI

CASALBORDINO – Alle prossime elezioni comunali a Casalbordino (Chieti) il centrosinistra non presenta la lista e due esponenti del Pd trovano ospitalità nella compagine civica “Il Nuovo Sole” del candidato sindaco Alessandro Santoro. La sfida in paese è tra quest’ultimo e il sindaco uscente Filippo Marinucci che si ripresenta all’elettorato con “Sempre per Casalbordino”, una squadra composta da assessori e consiglieri uscenti, ma anche da volti nuovi.

FILIPPO MARINUCCI – SEMPRE PER CASALBORDINO

Paola Basile, Valeria Bucciarelli, Umberto D’Agostino, Alessandra D’Aurizio, Francesco Di Cocco, Maurizio Di Rito, Antonietta Forina, Pierluigi Molisani, Enzo Palena, Gianluigi Staniscia, Amerigo Tiberio, Carla Zinni.