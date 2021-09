ELEZIONI 2021, CASTELLALTO: LA LISTA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO GRAZIANO RAMPA

CASTELLALTO – Alle prossime elezioni comunali di Castellalto (Teramo) non sarà Vincenzo Di Marco a proporre la continuità amministrativa agli elettori: il sindaco passato di recente dal Pd a Italia Viva ha dovuto lasciare dopo due mandati e non si candiderà neanche come consigliere. Il testimone è passato ad Aniceto Rocci che se la vedrà con Graziano Rampa.

GRAZIANO RAMPA – VOLONTA’ COMUNE

Gianluca Di Blasio, Remo Di Felice, Lara Di Pietrantonio, Giovanni Carmine Di Stefano, Rita Ettorre, Claudio Grue, Elena Ippoliti, Gaetano Pagliaroli, Lucio Recchiuti, Luca Reginelli, Melania Saputelli, Valentina Tini.