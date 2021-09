ELEZIONI 2021, COME E DOVE SI VOTA: ONLINE LA GUIDA DEL VIMINALE

ROMA – È online sul sito del Viminale lo “Speciale Elezioni 2021” con notizie, informazioni, pubblicazioni e documenti sulle tornate elettorali amministrative, suppletive e regionali in calendario a settembre e ottobre 2021.

Nei giorni delle elezioni sarà possibile seguire online l’affluenza e i risultati – per gli enti che si avvalgono del sistema informativo elettorale del ministero dell’Interno – su Eligendo, il sistema integrato di diffusione dei dati elettorali della direzione centrale per i Servizi elettorali, e sull’app Eligendo Mobile.

Domenica 19 e lunedì 20 settembre si svolgono le elezioni amministrative – comunali e circoscrizionali – nella Regione Autonoma Valle d’Aosta. Si vota, invece, domenica 3 e lunedì 4 ottobre per le elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

I Comuni coinvolti saranno 1.157, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli), per un totale di circa 12 milioni di elettori. L’elenco dei Comuni al voto – ricorda il ministero – è suscettibile di aggiornamenti. Sempre il 3 e il 4 ottobre si svolgono le operazioni elettorali relative alle sezioni numero 2, 44, 73 e 78 del comune di Lamezia Terme, dopo che il Tar della Calabria ha disposto l’annullamento e la rinnovazione delle operazioni elettorali avvenute nel 2019, con conseguente annullamento della proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alle cariche di consiglieri comunali.

Domenica 10 e lunedì 11 ottobre sono chiamati al voto gli elettori per le comunali nella Regione Autonoma della Sardegna e nella Regione Siciliana, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 e lunedì 25 ottobre. Lo stesso 10 ottobre si svolgono le elezioni amministrative anche nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 ottobre. Il 3 e 4 ottobre hanno luogo le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1. Elezioni regionali – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolgono anche le elezioni regionali in Calabria per il rinnovo della carica del presidente e del Consiglio regionale.

COMUNI SCIOLTI PER MAFIA – Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato il decreto con il quale è stata fissata la data del turno autunnale di elezioni amministrative nei Comuni delle regioni a statuto ordinario sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. Le consultazioni si svolgeranno domenica 7 novembre 2021, con l’eventuale turno di ballottaggio nella giornata di domenica 21 novembre. I comuni interessati sono 7: Orta di Atella (Caserta), Manfredonia (Foggia), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera), Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.

MISURE ANTI COVID – Il capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, ha diramato le indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 fornite dal ministero della Salute – direzione generale della Prevenzione sanitaria, con circolare del 2 settembre scorso. Le prescrizioni, in particolare, riguardano la raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in quarantena o in isolamento fiduciario, quella presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (Rsa) e la formazione del personale dedicato alla raccolta del voto domiciliare in questione. i prefetti sono stati invitati ad “effettuare una continua sensibilizzazione verso tutte le componenti coinvolte nelle prossime consultazioni elettorali che si presentano di particolare complessità e delicatezza in considerazione della emergenza epidemiologica in corso”.