ELEZIONI  2021: NINO FUIANO E AZIONE AL CENTRO DI UN PROGETTO POLITICO PER IL RILANCIO DI VASTO

VASTO – Sono cominciate a Vasto le grandi manovre in vista delle amministrative di autunno. “Abruzzo in Azione” che da mesi ormai, ha avviato una serie di confronti per definire priorità e soluzioni per il rilancio della città del Vasto. Instancabile tessitore, già da tempo, di rapporti con alte figure disposte a dare il loro contributo per la realizzazione del progetto politico di Azione e neo coordinatore di “Vasto in Azione”, Gaetano Luigi (Nino) Fuiano, figura tra le più stimate nel panorama politico cittadino, uno dei primi tesserati del partito di Carlo Calenda.

“Vasto è uno dei Comuni più importanti dove si andrà a rinnovare il Consiglio Comunale – precisa il coordinatore regionale di Azione Giulio Cesare Sottanelli – e per questa competizione abbiamo il dovere morale e politico di confrontarci con le principali istanze di questo territorio, cercando di dare risposte credibili e concrete, ben consci di non essere la stampella di nessuno, ma al contrario figura centrale e allo stesso tempo aperta ad altre forze politiche e civiche del territorio con le quali si potrà instaurare una proficua collaborazione.”

58 anni, pedagogo, docente, formatore professionale, Gaetano Luigi (Nino) Fuiano ha avuto un prestigioso incarico dall’Ufficio Scolastico Regionale di accompagnare e formare i Dirigenti Scolastici neoassunti. Appassionato di politica, come coordinatore di Vasto in Azione, sta lavorando con encomiabile dedizione già da molto tempo per la definizione di un progetto politico ambizioso per la sua città:

“Ho accolto con grande emozione l’invito che gli amici mi hanno fatto nel diventare coordinatore cittadino di Azione – dichiara Fuiano – Lo faccio consapevole che non sarà facile, che sarà dura, ma al tempo stesso appassionante e coinvolgente. In Azione – prosegue Fuiano – ho trovato la capacità del fare, la concretezza della competenza, della politica non ridotta a slogan tra tifoserie. Inizio il percorso con umiltà ma con forza, una forza che deriva dalla mia storia personale e professionale. Desidero – conclude Fuiano – costruire un luogo aperto a tutti coloro che vorranno impegnarsi, con trasparenza e decisione, al bene della città e delle persone.”

Al fianco di Fuiano, in questa prima fase hanno dato un contributo fondamentale, il coordinatore provinciale Giovanni Luciano ed il Delegato Regionale Paolo Nardella. Continueranno anche nei prossimi mesi a sostenere il lavoro del neo coordinatore cittadino, per preparare una lista elettorale davvero competitiva, composta da tante energie vastesi che con generosità sono pronte a mettersi a disposizione della propria comunità.