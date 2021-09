ELEZIONI 2021, PRESIDENTE M5S CONTE IN ABRUZZO: “LE PIAZZE TORNANO A RIEMPIRSI”

L’AQUILA – “L’arrivo dell’itinerario del presidente Giuseppe Conte in Abruzzo è stato un grande momento di confronto, condivisione ed entusiasmo”.

Lo afferma in una nota la capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi: “Nelle tappe che si sono tenute nella giornata di oggi sul nostro territorio, le piazze sono tornate a riempirsi, e questo è un segno di speranza e fiducia dopo l’ultimo anno e mezzo di pandemia. Abbiamo potuto parlare di politica e della nostra visione per il futuro del Paese e della nostra regione”.

“Quella di oggi è stata una giornata importante sia per la campagna elettorale delle elezioni amministrative che per tutto il Movimento 5 Stelle, e per questo voglio personalmente ringraziare il presidente Conte, tutti i cittadini che sono venuti nelle piazze d’Abruzzo e fare il mio personale in bocca al lupo a tutti i candidati”, conclude Marcozzi.