ELEZIONI 2021, “SULMONA PROTAGONISTA”: GEROSOLIMO INAUGURA LA CAMPAGNA ELETTORALE

SULMONA – “Oggi abbiamo presentato la coalizione civica ‘Sulmona protagonista'” e ancora, “abbiamo tracciato quello che sarà il percorso dei prossimi mesi tenendo a mente due parole chiave: ‘pacificazione’ della città e ‘verità’. Abbiamo toccato tanti temi ed illustrato la nostra visione di sviluppo della nostra Città partendo dal turismo e dalla immensa bellezza del nostro territorio”.

Andrea Gerosolimo traccia così in poche righe un bilancio per l’evento inaugurale della campagna elettorale in vista delle prossime amministrative di Sulmona, che si è svolto oggi pomeriggio nel casale Frangiò, dove ha illustrato i principali punti del suo programma politico.

Circa 200 le persone presenti, tra queste anche tanti sindaci, da Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, nonché presidente della provincia, ai primi cittadini Introdacqua, Goriano, Scanno, Roccacasale, Bugnara, Anversa, Cocullo e quello di Prezza, Marianna Scoccia, moglie dello stesso Gerosolimo e consigliere regionale.

Gerosolimo, ex assessore regionale di Abruzzo Civico, area centrosinistra, ha ufficializzato la sua candidatura circa un mese fa e sarà sostenuto da 7 liste.

Oggi, nel mezzo della presentazione, come scrive lo stesso candidato, “c’è stato anche il colpo di scena con l’arrivo a sorpresa della senatrice Paola Pelino che ha preso la parola dichiarandosi a sostegno della nostra coalizione”. L’ex senatrice di Forza Italia è uscita di recente di Berlusconi, nel suo intervento “mi ha davvero commosso”, dice Gerosolimo, quando ha affermato “sarai il sindaco di tutti”. Per l’aspirante sindaco si è trattato di “un colpo di scena che ha lasciato tutti sorpresi, generando ancora più entusiasmo tra i presenti”.