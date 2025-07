ELEZIONI A BUSSI SUL TIRINO: GIALLO SU UNA SCHEDA, PRESENTATO UN RICORSO AL TAR

BUSSI SUL TIRINO – La lista civica Rianimiamo Bussi, comune del Pescarese, ha presentato ricorso al TAR a seguito del ritrovamento di una scheda elettorale autenticata e votata, emersa solo durante lo smontaggio dei seggi. Questo episodio, al di là del singolo caso, solleva interrogativi sulla regolarità e sulla trasparenza dell’intero processo elettorale.

“Il rinvenimento di una scheda a seggi elettorali chiusi,” si legge in una nota, “si appalesa come circostanza inquietante che merita di essere approfondita e accertata, se non altro perché non è da escludere che possa celare un meccanismo irregolare di fuoruscita dal seggio di schede autenticate. È evidente che tale circostanza se accertata giudizialmente, metterebbe seriamente in discussione il risultato finale delle elezioni. Ed è proprio per evitare che possano verificarsi simili ed inaccettabili falle nel sistema democratico che abbiamo promosso il contenzioso elettorale. Il nostro ricorso è un atto di responsabilità politica e civica: • a tutela della legalità e dei diritti dei cittadini, • per difendere il valore della libera espressione del voto, • e per chiedere con forza una verifica puntuale delle operazioni elettorali. Non possiamo permettere che la partecipazione democratica venga alterata da irregolarità che minano il fondamento stesso dei valori di libera espressione del voto. Crediamo in una democrazia vera, dove ogni voto conta e ogni regola viene rispettata. Per questo agiamo con fermezza, trasparenza e determinazione”.