ELEZIONI: A CAMPO DI GIOVE IN CORSA DI MASCIO E DI GESUALDO

CAMPO DI GIOVE – A Campo di Giove (L’Aquila), alle prossime elezioni amministrative in programma il 12 giugno, si sfideranno Stefano Di Mascio, sostenuto dalla lista “Insieme per Campo di Giove”, e Michele Di Gesualdo, con la lista “Le ali per Campo”.

INSIEME PER CAMPO DI GIOVE – STEFANO DI MASCIO

Antonio Tarulli, Giampiero Verna, Nada Troilo, Donatella Capaldo, Nicola Tarulli, Berardino Tarulli, Simone Antonetti.

LE ALI PER CAMPO – MICHELE DI GESUALDO

Domenico Ciccone, Mattia Del Mastro, Paolo Di Loreto, Matteo Di Marzio, Marco Del Mastro, Manuela D’Amico, Marco De Vincentis, Matteo De Chellis, Anthony Jason Conza.