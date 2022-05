ELEZIONI: A CAPORCIANO SFIDA TRA PERNETTA E BAIOCCO, LE LISTE

CAPORCAINO – In vista delle elezioni amministrative in programma il 12 giugno, a Caporciano (L’Aquila) il sindaco uscente Ivo Cassiani si candida come capolista nel raggruppamento Due Torri a sostegno di Alessandro Pernetta, originario di Ivrea. L’altra lista, “Protagonismo e partecipazione”, schiera Stefano Baiocco come candidato sindaco.

DUE TORRI – ALESSANDRO PERNETTA

Ivo Cassiani, Francesco Baiocco, Lisa Andreucci, Maitrela D’Innocenzo, Massimo Di Bartolomeo, Franco Giuliani, Anna Rita Baiocco.

PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE – STEFANO BAIOCCO

Achille Baiocco, Diego Hernan Lepiscopo, Alessia Rossi, Chiara Andreucci, Mattia Mastracci, Marco Fonzi, Andrea Giordani.