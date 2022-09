L’AQUILA – Un rendiconto agli elettori di cosa fatto nel corso della legislatura appena conclusa e i progetti per il futuro a partire da “Noi Moderati”, la lista unica dei centristi del centrodestra, in campo per le imminenti elezioni.

Gaetano Quagliariello, senatore eletto alle scorse politiche nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo, oggi all’Aquila per dar conto dell’operato per il territorio nei quattro anni di legislatura appena trascorsi.

[mqf-scorrimento]