ELEZIONI ABRUZZO: BARBARA DI ROBERTO SCENDE IN CAMPO CON “AZIONE”, SOSTEGNO A LUCIANO D’AMICO

CHIETI – “La mia scelta nasce dal convinto e pieno sostegno al progetto del professor Luciano D’Amico”: Barbara Di Roberto, già consigliere comunale a Chieti, annuncia ufficialmente la propria candidatura nella lista di Azione alle elezioni regionali abruzzesi del 10 marzo.

Già capogruppo di Azione in Consiglio Comunale a Chieti e candidata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale del Presidente Menna con la lista “Insieme per la Provincia”, Di Roberto – si legge in un comunicato – con entusiasmo e convinzione ha deciso di portare il proprio contributo alla coalizione guidata dal professor D’Amico, apprezzando sin da subito la posizione di Abruzzo in Azione di siglare un Patto per L’Abruzzo a sostegno del Candidato Presidente. Barbara Di Roberto sarà candidata nella circoscrizione Chieti in una Lista che vede un attento equilibrio di genere, con quattro candidate e quattro candidati, in un perfetto mix di rappresentanza del territorio provinciale e della società civica oltre che politico-amministrativa.

“Luciano D’Amico è persona di grande spessore personale, professionale, accademico e umano, che naturalmente già conoscevo, ed è l’unica che può garantire alla nostra Regione una guida autorevole e capace di risollevare l’Abruzzo dall’immobilismo governativo della Giunta Marsilio, da sempre interessata più al consolidamento del proprio autoreferenziale consenso politico che al benessere reale dei territori e delle persone”, le parole della neo candidata.

“Ascoltato il mio Partito e convenuto di partecipare in prima persona a questa campagna elettorale come rappresentante di Azione sul capoluogo teatino”, continua Di Roberto, “ho come obiettivo quello di dare un fattivo contributo al Patto per l’Abruzzo e al Candidato Presidente D’Amico, nella consapevolezza che di fronte a noi abbiamo una sfida per cui vale la pena mettersi in gioco. Il fine del nostro impegno è quello di restituire progettualità e visione di futuro ad una terra vista soltanto come territorio da colonizzare e asservire a diktat romani”. Nascono da questo convincimento e da una profonda riflessione, dunque, il pieno sostegno ed il convinto supporto al candidato presidente Luciano D’Amico e al progetto che vede Azione di Carlo Calenda al suo fianco. “La mia candidatura è una candidatura condivisa con l’intera comunità provinciale di Azione, costituita da donne e uomini di comprovata esperienza istituzionale e dal profondo senso civico”, dichiara Di Roberto, “e sono certa che la nostra Lista contribuirà in maniera decisa all’elezione del professor D’Amico a Presidente della Regione Abruzzo”.

Dottore in Scienze Politiche con Specializzazione biennale in Diritto Europeo, mamma e donna da sempre impegnata su temi quali sanità, diritti sociali, politiche di genere, tutela e diritti di bambini ed adolescenti, Barbara Di Roberto mette a disposizione della Lista, della coalizione e del Candidato Presidente il proprio bagaglio di esperienza, sensibilità e appassionata determinazione per la politica del “fare” e del fare per il bene collettivo.

“Il nostro Abruzzo deve essere preso per mano da chi lo vive quotidianamente, lo conosce, lo rispetta, lo ama e lo vuole ricostruire per farlo crescere al pari delle altre regioni, non solo italiane ma europee”, conclude Di Roberto.