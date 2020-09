ELEZIONI ABRUZZO, BIONDI: “AUGURI DI BUON LAVORO AI SINDACI ELETTI”

L’AQUILA – “Rivolgo a tutti i sindaci eletti in Abruzzo, che abbiano già consapevolezza del risultato elettorale e a quelli che l’avranno nelle prossime ore, i migliori auguri di buon lavoro”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, rivolgendosi ai primi cittadini eletti in regione.

“Amministrare un comune è un compito esaltante e, al contempo, ricco di quotidiane complessità. Non esistono ricette magiche, solo con il lavoro, la passione e la costante presenza sul territorio è possibile guidare comunità che vedono nei sindaci un saldo avamposto di collegamento tra le loro istanze e i rappresentanti istituzionali regionali e nazionali. Alle colleghe e ai colleghi sindaco confermo sin d’ora la massima disponibilità a lavorare insieme e collaborare per individuare progetti e strategie in grado di contribuire alla crescita del benessere dei nostri concittadini e, soprattutto, dei loro figli”.

