ELEZIONI ABRUZZO: DEFINITI BALLOTTAGGI CHIETI E AVEZZANO

L’AQUILA – Nonostante non sia ancora terminato lo spoglio, sono ufficiali i due candidati sindaci che al ballottaggio nei Comuni di Chieti e di Avezzano (L’Aquila), i due più grandi al voto, sfideranno il candidato di centrodestra nel capoluogo teatino, l’ex parlamentare e consigliere regionale di An, Pdl e Fi, ora alla Lega, Fabrizio Di Stefano, e quello civico nella città marsicana, Gianni Di Pangrazio, ex sindaco, (32,74 per cento e 7.640 voti), che si sono aggiudicati il primo turno.

Si tratta del medico Diego Ferrara, sostenuto dal centrosinistra, a Chieti, e di Tiziano Genovesi, 40enne imprenditore segretario provinciale del Carroccio, ad Avezzano.

Download in PDF©