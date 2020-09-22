ELEZIONI ABRUZZO: DOMANI A L’AQUILA CONFERENZA FRATELLI D’ITALIA SU ESITO VOTO

22 Settembre 2020 20:25

AVEZZANO – Domani, 23 settembre, alle.12.30, nella sala ipogea del Consiglio regionale all’Aquila, Fratelli d’Italia terrà una conferenza stampa sui risultati delle elezioni amministrative.




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