ELEZIONI: AD ATESSA INCONTRO CON I CANDIDATI DI FORZA ITALIA

ATESSA – Il Circolo atessano di Forza Italia organizza, per martedì 20 settembre, ore 18, all’Hotel Select in Val di Sangro di Atessa (Chieti), un incontro pubblico per la presentazione dei candidati di Forza Italia alla Camera ed al Senato, al quale parteciperanno oltre ai candidati Lorenzo Sospiri e Nazario Pagano, anche l’assessore regionale Daniele D’Amario, il capogruppo regionale Mauro Febbo, sindaci e amministratori del territorio.

“È molto importante per il nostro territorio – evidenzia il coordinatore cittadino Gilberto Testa – essere riusciti ad ospitare questo evento, facendo così rientrare Atessa tra le pochissime città abruzzesi ospitanti. Tutti i Cittadini sono invitati a partecipare”.