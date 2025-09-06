ELEZIONI AD AVEZZANO: PRC DICE LA SUA, “SERVE DISCONTINUITA’ CONTRO LA POLITICA ATTUALE”

AVEZZANO – “Si avvicinano le elezioni comunali e puntualmente iniziano i riti della vecchia politica, trasformista e camaleontica, che da tempo influenza e condiziona l’espressione del voto libero e democratico nel Comune di Avezzano (L’Aquila). Lo si legge in una nota di Rifondazione comunista.

“La proprietà commutativa della moltiplicazione “CAMBIANO I FATTORI MA IL RISULTATO NON CAMBIA” , in occasione delle elezioni comunali di Avezzano, trova la sua conferma più tangibile! Non si parla di contenuti programmatici né di idee e di progetti necessari al cambiamento della qualità della vita per le Cittadine e per i Cittadini di Avezzano. Si discute esclusivamente di cartelli elettorali, di pacchetti di voti, di candidature e di auto-candidature con le relative e immancabili cene elettorali! Avezzano non merita questo!”.

“Rifondazione Comunista, invece, vuole parlare di programmi e di contenuti che servono per un necessario cambiamento dell’orizzonte politico nel nostro territorio. Desertificazione industriale, difesa dei servizi pubblici, della sanità pubblica e della scuola pubblica, difesa dell’ambiente e della qualità della vita, lavoro e lotta alle crescenti povertà, legalità, trasparenza e sicurezza!! Su questi temi vogliamo confrontarci con la società civile di Avezzano permeata

dai valori della Costituzione, della Pace, dell’ Antifascismo e della Solidarietà! È in questo campo, libero e democratico, che può germogliare Avezzano coraggiosa”: