ELEZIONI: AFFLUENZA PARZIALE ALLE ORE 12 HA SUPERATO IL 19 PER CENTO, E’ IN LINEA CON IL 2018

ROMA – L’affluenza parziale alle urne per le elezioni politiche alle ore 12 ha superato il 19 per cento. Lo riporta AskaNews.it.

Secondo i dati ancora in aggiornamento del Viminale con i dati di 6.785 comuni su 7.904 si attesta al 19,20 per cento. Il dato complessivo per le politiche del 2018 era stato 19,56%.

Questa mattina, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato per le elezioni politiche a Palermo intorno alle 8.50. Il Capo dello Stato, lasciando il seggio, non ha rilasciato dichiarazioni.

Dopo il presidente Mattarella anche i leader dei partiti si recano alle urne per votare: intorno alle 10 lo hanno fatto Matteo Salvini della Lega a Milano ed Enrico Letta del Partito Democratico a Roma.