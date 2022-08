L’AQUILA – Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni in programma il prossimo 25 settembre e l’Abruzzo si prepara alle visite dei leader dei principali partiti in corsa.

Il programma degli appuntamenti è già fitto e nel calendario dei comizi elettorali una data in particolare sembra essere tra le più gettonate, quella del 31 agosto, che vedrà la presenza, in contemporanea, della leader di FdI, Giorgia Meloni, a Pescara, e quella del presidente del M5S Giuseppe Conte, a Chieti.

Meloni, candidata proprio in Abruzzo, nell’uninominale alla Camera nella circoscrizione L’Aquila-Teramo, sarà a Pescara il 31 agosto, alle ore 18, in piazza della Rinascita (piazza Salotto), per un comizio in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre.

Per l’ex premier Conte il tour elettorale partità proprio in Abruzzo e in particolare da Chieti, in piazza G.B. Vico, a partire dalle 19.

Non si tratta comunque dei primi icontri visto che il 23 agosto scorso, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto tappa a Giulianova per il primo dei due appuntamenti elettorali programmati in Abruzzo. Il secondo è previsto per il 14 settembre. Dopo Salvini, in Abruzzo per la Lega è arrivata anche il ministro per le Disabilità Erika Stefani, per due appuntamenti ad Atri e Silvi, sempre nel Teramano.

Ad annunciare oggi la visita di Giorgia Meloni è stato il coordinamento regionale di FdI, parlando di “un appuntamento che testimonia l’indissolubile legame esistente tra i territori e il partito, come lo stesso presidente Meloni ha sottolineato annunciando la sua candidatura”, si legge in una nota.

“L’incontro sarà l’occasione per presentare il programma e le proposte di Fdi per ‘Risollevare l’Italia’, come recita lo slogan della nostra campagna elettorale. L’Abruzzo, dove la classe dirigente di Fdi ha mostrato competenza, serietà e grandi capacità amministrative, rappresenta un modello di buon governo da esportare anche a livello nazionale”.

Parteciperanno all’iniziativa di Pescara i candidati, il presidente della Regione, Marco Marsilio, gli amministratori e i dirigenti regionali e locali di Fdi” per accogliere insieme a tutti gli elettori il nostro leader con calore, affetto e la convinzione che grazie alla sua guida sarà possibile imprimere alla nazione il cambiamento di cui ha bisogno e che gli italiani attendono”, conclude la nota.

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, in una nota, il senatore uscente Gianluca Castaldi, responsabile regionale M5S, oltre a dare notizia della visita di Conte, ha annunciato anche la conferenza stampa per presentare i candidati, in programma lunedì 29 agosto, alle 11, nel piazzale davanti il Palazzo della Regione Abruzzo a Pescara.

“Vogliamo essere i propugnatori di un’autentica e genuina proposta politica per migliorare la società, realizzare una vera e autentica transizione ecologica e un governo politico con un progetto serio ed indirizzi economici e sociali ben precisi. ll bipolarismo odierno è proprio questo: chi sta davvero dalla parte dell’ambiente e della transizione e chi lo fa solo a parole”.

“Con orgoglio rivendichiamo di essere la forza politica che per impegni assunti nel 2018, al di là della voluta confusione mediatica, ha realizzato gran parte di quanto promesso ai cittadini: anticorruzione, dignità, superbonus, taglio dei parlamentari e dei vitalizi, salvaguardia economica degli ultimi e tanto, tanto altro! Ad oggi, il più ampio programma riformatore mai realizzato in Italia”, conclude Castaldi.