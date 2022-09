ELEZIONI, AL VIA INCONTRI LEGA IN VALLE ROVETO: CONFRONTO SU SICUREZZA, OCCUPAZIONE E AGRICOLTURA

CIVITELLA ROVETO – Sicurezza, occupazione e agricoltura insieme a tanti altri temi, strettamente legati alle problematiche affrontati ogni giorno dagli amministratori della Valle Roveto, nella Marsica, in provincia dell’Aquila.

Si è svolto a Civitella Roveto, uno degli incontri annunciati dalla Lega Abruzzo, per ascoltare le esigenze e le richieste dei territori. Insieme al segretario regionale del partito, Luigi D’Eramo, il vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, il direttore regionale dell’Arap (Agenzia regionale attività produttive), Antonio Morgante, Eliana Morgante, presidente dell’Adsu (Azienda per il diritto agli studi universitari) della provincia aquilana e coordinatore provinciale e Pamela Di Iorio, coordinatrice marsicana.

All’incontro, moderato da Andrea Montaldi, coordinatore territoriale della Lega della Valle Roveto, hanno partecipato Saverio Forestiero, coordinatore cittadino dell’area di Balsorano, Giancarlo Montaldi, consigliere comunale capogruppo della minoranza a Civitella Roveto, insieme al collega Giovanni Tolli e Annamaria Cicchinelli, amministratore di Civita d’Antino, oltre a un nutrito gruppo di simpatizzanti.

“Un primo incontro nella Valle Roveto a cui ne seguiranno altri con dirigenti del partito e amministratori”, annuncia il segretario regionale D’Eramo, “così come promesso ai nostri elettori. La Lega è il partito della gente e tornare al contatto con le persone è fondamentale per la nostra attività. Il nostro credo è prima l’Abruzzo e lo porteremo in tutti i territori”.