L’AQUILA – Dalle ore 14 prenderà il via lo spoglio delle elezioni nei 98 comuni abruzzesi, con 400.952 cittadini che erano stati chiamati alle urne, ma con una affluenza che si è attestata complessivamente al 63,1%, superiore comunque a quella delle europee, che è stata di solo del 47,1%.

Occhi puntati a Pescara, la città più grande dove si vota, e a leggere gli exit poll di ieri sera di Antonio Noto per Porta a Porta, potrebbe essere decisivo ogni singolo voto per decretare una rielezione del sindaco uscente di Forza Italia Carlo Masci al primo turno oppure la necessità di un ballottaggio tra due settimane. Masci è dato in una forbice tra il 47,5% e il 51,5%. A seguire il candidato a sindaco del centrosinistra Carlo Costantini tra 34% e 38%. E ancora il civico Domenico Pettinari tra 9% e 11%. Infine il candidato di Italia viva, Gianluca Fusilli tra il 3,5% e 5,5%.

A Pescara ha votato il 61,8% degli aventi diritto a fronte del 63,6% delle scorse amministrative.

Non ci sono exit poll per le altre due grandi città dove si vota, Montesilvano, in provincia di Pescara, e Giulianova, in provincia di Teramo, sopra i 15mila abitanti, dove dunque sono previsti i ballottaggi se nessun candidato lunedì supererà il 50%.

Quelle di Pescara, Montesilvano e Giulianova sono tre sfide dal valore fortemente politico, visto che nelle tre città il centrodestra unito dovrà confermare i suoi sindaci uscenti, e per il centrosinistra, che ripropone il campo largo, con l’alleanza con il Movimento 5 stelle, strappare solo una di queste piazze significherà sbandierare la vittoria.

E in mano al centrodestra sono anche gli comuni popolosi, ma sotto i 15mila abitanti, come Città Sant’Angelo, Atri, Campli, Corropoli, in provincia di Teramo, Fossacesia, Cupello e Miglianico in provincia di Chieti, Rosciano e Moscufo in provincia di Pescara, Trasacco in provincia dell’Aquila.

Mentre il centrosinistra deve difendere in primis Pineto, Mosciano Sant’Angelo, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero in provincia di Teramo, Bucchianico, Paglieta Orsogna in provincia di Chieti.

Intanto le urne hanno ieri decretato i primi vincitori, nei comuni dove correva un solo candidato che doveva superare il quorum: a Castiglione Messer Raimondo, nel Teramano, con riconfermato sindaco Vincenzo D’Ercole, a Introdacqua nell’Aquilano, con Cristian Colasante, a Vacri nel chietino, con l’uscente Piergiuseppe Mammarella-

A Trasacco, in provincia dell’Aquila, dove è stato rieletto Cesidio Lobene, nel feudo elettorale dell’ex sindaco e ora assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri. Infine a Cappelle sul Tavo, nel pescarese, dove è stato eletto di nuovo sindaco Lorenzo Ferri.

TUTTE LE SFIDE NEI COMUNI SOPRA I 5MILA ABITANTI

PESCARA

A Pescara, 119.000 abitanti, corrono il sindaco uscente di Forza Italia Carlo Masci con sei liste, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Pescara Futura, Masci sindaco per Pescara Unica 2024 e Udc.

Per il centrosinistra il civico Carlo Costantini, ex parlamentare ed ex consigliere regionale, con cinque liste, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e sinistra, Carlo Costantini sindaco di Pescara, Faremo grande Pescara – radici in comune

C’è poi l’ex consigliere regionale M5s, ora civico Domenico Pettinari, con due liste, Pettinari sindaco e Pettinari Sindaco e Cittadini per Pescara.

Per Italia Viva, Gianluca Fusilli, ex parlamentare del Pd, ora il lizza con la lista Stati uniti d’Europa.

MONTESILVANO

A Montesilvano, 53.402 abitanti, in provincia di Pescara, seconda città più popolosa al voto, due i candidati sindaci in campo: il sindaco uscente Ottavio De Martinis, della Lega, candidato per la coalizione di centrodestra, che avrà cinque liste: la civica Montesilvano sceglie, Fratelli d’Italia, Forza Italia-Montesilvano in Comune, la Lega e l’Udc. A sfidare De Martinis per il campo largo del centrosinistra Fabrizio D’Addazio, con quattro liste, la sua civica, il Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e sinistra.

GIULIANOVA

A Giulianova 23.980 abitanti, in provincia di Teramo, sarà sfida tra il sindaco uscente della Lega, Jwan Costantini, a capo della coalizione di centrodestra, la consigliera comunale uscente Alberta Ortolani, per Pd, M5s e Cittadino governante, e Daniele Di Massimantonio, sostenuto da Unione Popolare, Nos-Noi e Sinistra Italiana. E infine Romolo Lanciotti, ex coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, dimessosi dal partito, che si candida da civico con l’appoggio di due liste.

CITTÀ SANT’ANGELO

A Città Sant’Angelo, 14.799 abitanti, in provincia di Pescara, corre il sindaco uscente di Fratelli d’Italia, Matteo Perazzetti, che sarà sfidato dal civico di centrosinistra, l’avvocato Ugo Di Silvestre, già componente del cda della Saga ed ex commissario del conservatorio di Pescara, ex assessore. C’è poi Stefano Seracini, consigliere di minoranza uscente.

PINETO

A Pineto, 14.538 abitanti, il centrodestra ha candidato Cleto Pallini, ex vicesindaco della giunta Pd di Luciano Monticelli, e che è ora in Italia viva, il centrosinistra risponde con Alberto Dell’Orletta avvocato e vicesindaco uscente, dopo che il sindaco Robert Verrocchio si è dimesso, per candidarsi con con la lista di Luciano D’Amico, alle regionali del 10 marzo, non risultando però eletto.

ATRI

Ad Atri, 10.064 abitanti, in provincia di Teramo, si torna al voto dopo che la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le elezioni del 2023, accogliendo il ricorso del candidato sindaco del centrosinistra Alfonso Prosperi. A ripresentarsi è il sindaco del centrodestra Piergiorgio Ferretti, sfidato questa volta da Giammarco Marcone, di Azione, sostenuto oltre che da Azione, da Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e i gruppi civici di Officine Atriane.

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

Per le elezioni comunali a Sant’Egidio alla Vibrata, 9.804 abitanti, si presentano tre liste, due di ispirazione di centro destra, con i candidati Annunzio Amatucci con la lista “Orgoglio santegidiese” e Alessandro Forlini con “Progetto Comune“. Il centrosinistra candidata invece Luigino Medori con la lista “Insieme per Sant’Egidio”, espressione dell’amministrazione uscente. Il sindaco Elicio Romandini ha preferito infatti non ricandidarsi, per lasciare spazio all’assessore uscente di area Pd.

MOSCIANO SANT’ANGELO

Mosciano Sant’Angelo, 9.088 abitanti, in provincia di Teramo, sono ben quattro i candidati sindaco: Giuliano Galiffi già primo cittadino da 10 anni che prova per il terzo mandato con la lista “Mosciano democratica” appoggiata da Partito democratico e Movimento 5 stelle.

Ma l’attuale assessore di centro-sinistra alla cultura e consigliere provinciale Luca Lattanzi ha lanciato il guanto di sfida con la lista “Mosciano domani”

Il centrodestra risponde con Nadia Baldini consigliera di opposizione appoggiata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi moderati e anche Azione.

Infine c’è Ercole Core medico di base con la lista “Mosciano Civica”.

FOSSACESIA

A Fossacesia, 6.244 abitanti, in provincia di Chieti, a il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale dell’Udc, punta al terzo mandato, ma se la dovrà vedere con l’imprenditore Giuseppe Ursini, della lista civica di centrosinistra “Impegno comune”.

CAMPLI

Occhi puntati anche a Campli, 6.630 abitanti, in provincia di Teramo, dove si ripresenta il sindaco uscente di Fratelli d’Italia, Federico Agostinelli, che avrà in lista anche l’ex assessore regionale al sociale e lavoro della Lega, Pietro Quaresimale, che inizialmente era pronto a correre direttamente come candidato sindaco con una civica. A sfidarlo, per il centrosinistra è l’ingegnere Fabiana Mariani, sorella del consigliere regionale del Partito democratico Sandro Mariani.

SANT’OMERO

A Sant’Omero, 5.112 abitanti, in provincia di Teramo, si candida per un terzo mandato il sindaco uscente di centrosinistra Andrea Luzi, del Pd e con la lista “Sant’Omero che vogliamo”. A sfidare Luzi la consigliera comunale del centrodestra Nadia Ciprietti, responsabile locale di Fratelli d’Italia, con la lista “Cambia con Noi Sant’Omero”.

CORROPOLI

Anche a Corropoli, 5.108 abitanti in provincia di Teramo, la sfida è politica, al di là della veste civica: a sfidarsi il sindaco uscente di centrodestra, Dantino Vallese, con la lista Corropoli Cresce, e Franco Falò, con la lista “Corropoli Rinasce”, in particolare sostenuto dal consigliere regionale del Pd, Dino Pepe, e dal presidente della Provincia Camillo D’Angelo.

GLI ALTRI COMUNI IN PRIVINCIA DI PESCARA

In provincia di Pescara altri comuni popolosi dove si vota sono Rosciano (4.038 abitanti) dove sono in corsa per le amministrative il sindaco uscente Simone Palozzo con la lista civica Rosciano Unita, e Isabella Fiore con la lista Progetto Comune, e Cappelle sul Tavo (4.017) dove unico candidato è il sindaco uscente Lorenzo Ferri, che dovrà dunque superare il quorum per essere riconfermato

Al voto anche Moscufo, 3.092 abitanti, dove non si ricandida il sindaco uscente del centrodestra Claudio De Collibus, e la sfida sarà tra Massimo Di Domenico, assessore uscente, con la lista Vivi Moscufo, espressione dell’amministrazione uscente, e Pietro Di Pietro, con la Nuova Moscufo, civica di centrosinistra.

Questi gli altri comuni al voto, in ordine alfabetico: Abbateggio (363), Bolognano (1.024), Caramanico Terme (1.796), Castiglione a Casauria (734), Catignano (1.236), Corvara (206) Farindola (1.357), Lettomanoppello (2.713), Montebello di Bertona (883), Moscufo (3.092), Salle (270) e Vicoli (381)

GLI ALTRI COMUNI IN PROVINCIA DELL’AQUILA

A Capistrello, 4.875 abitanti, si ricandida il sindaco uscente del centrodestra Francesco Ciciotti, con la lista “Partecipazione e sviluppo Ciciotti sindaco”, sfidato da Maurizio Murzilli , ingegnere e docente di ruolo presso l’Istituto tecnico “Majorana” di Avezzano con la lista “Noi per Capistrello con Maurizio Murzilli sindaco”, che aggrega Pd e Forza Italia.

A Civitella Roveto, 3.069 abitanti, comune commissariato dopo la sfiducia all’ex primo cittadino, si ricandida il sindaco Pierluigi Oddi, che sfiderà Luciano Scalisi, Marco Sciarra e Sandro De Filippis.

Questi gli altri comuni al voto, in ordine alfabetico: Introdacqua (1.973), Pacentro (1.105), Rocca di Mezzo (1.348), San Pio delle Camere (666), Santo Stefano di Sessanio (115)

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI CHIETI

A Bucchianico, 4.980 abitanti, la sfida è tra il vicesindaco uscente Alberto Mammarella, e Renzo Di Lizio di Fratelli d’Italia.

Saranno tre i candidati sindaco a Cupello, 4.748 abitanti: Graziana Di Florio, sindaco uscente di centrodestra a capo della lista Semplicemente Cupello, che comprende anche il Pd, Dario Leone di Officina Cupello e Marco Antenucci con Cupello nel Cuore.

A Miglianico, 4.640 abitanti, si ripresenta il sindaco uscente di centrodestra, Fabio Adezio, con la lista “Miglianico Cambia”, sostenuto anche dal Pd locale, a fidarlo Federico Anzellotti, con la lista ‘”Miglianico in Comune”.

A Castel Frentano, 4.262 abitanti, ancora in campo Gabriele D’Angelo, sindaco uscente e candidato per un terzo mandato con la lista “ViviAmo Castel Frentano”, a sfidarlo è Mario Verratti, con la sua lista “Castel Frentano al Centro”.

A Paglieta, 4.154 abitanti, corre il sindaco del Pd, Ernesto Graziani, già candidato alle regionali con i Dem, e la sfida sarà con Monica Di Lallo, con la lista Cittadini in Comune

A Torrevecchia Teatina, 4.206 abitanti, sono due in candidati: il sindaco uscente Francesco Seccia, tenente colonnello e ufficiale medico dell’esercito. A sfidarlo Massimo Pasqualone, già consigliere comunale e presidente della proloco, docente e critico d’arte, con la lista Torrevecchia Libera.

A Orsogna, 3.881 abitanti, il candidato sindaco civico sostenuto dal centrosinistra è Savino Saraceni, lo sfidante è l’attuale vicesindaco Andrea Marinucci.

Questi gli altri comuni al voto, in ordine alfabetico: Altino (3.075), Ari (1.068), Bomba (727) Borrello (306), Canosa Sannita (1.288), Carpineto Sinello (530), Casalincontrada (3.011), Civitaluparella (292), Civitella Messer Raimondo (790), Colledimezzo (439), Crecchio (2.628), Fara Filiorum Petri (1.971), Filetto (878), Fresagrandinaria (899), Gessopalena (1.234), Gissi (2.517), Liscia (648), Montazzoli (859), Montebello sul Sangro (74), Monteferrante (111), Montenerodomo (604), Monteodorisio (2.348), Mozzagrogna (2.426), Palmoli (804), Palombaro (961), Perano (1.518), Poggiofiorito (827), Pollutri (2.057), Pretoro (865), Rapino (1.202), Roccaspinalveti (1.195), San Buono (869), San Giovanni Lipioni (139), Santa Maria Imbaro (2.020), Schiavi di Abruzzo (679), Taranta Peligna (329), Tornareccio (1.663), Torrebruna (717), Vacri (1.526), Villalfonsina (897), e Villamagna (2.172)

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI TERAMO

