L’AQUILA – Alle ore 19 di oggi, per le elezioni politiche, ha votato in Abruzzo il 51,38 per cento degli aventi diritto. Un’affluenza più bassa rispetto alle politiche del 2018, quando la percentuale alla stessa ora era del 61,28 per cento.

Si tratta di una percentuale ufficiale che tiene conto dei dati di 305 comuni.