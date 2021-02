ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COVID, VERSO SLITTAMENTO DEL VOTO IN AUTUNNO, IN ABRUZZO 72 COMUNI AL VOTO

L’AQUILA – Si rafforza sempre di più l’ipotesi di rinvio del voto per le amministrative, previste per maggio, all’autunno prossimo. Il motivo è ovviamente la terza ondata del contagio del coronavirus, che in ogni caso non consentirebbe lo svolgimento ottimale delle campagne elettorali, anche se a primavera inoltrata la morsa terribile del virus dovesse allentarsi.

In Abruzzo la partita riguarda 72 comuni, A cui potrebbe aggiungersi Celano, travolta dall’inchiesta della Procura di Avezzano, su presunti appalti truccati che ha portato il vicesindaco Filippo Piccone in carcere, e il sindaco di Fratelli d’Italia, Settimio Santilli, agli arresti domiciliari. Commissariate anche Scurcola Marsicana e Villalago, sempre in provincia dell’Aquila.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, non ha assunto ancora nessuna decisione ma sta aumentando il pressing sul Viminale per uno slittamento.

Partite più attese, in Abruzzo, e dal grande peso politico, quelle nei cinque comuni sopra i 15mila abitanti: Vasto, Lanciano e Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, Sulmona in provincia dell’Aquila e Roseto in provincia di Teramo, e dove è previsto il doppio turno se nessun candidato arriverà al 50% al primo.

TUTTI I COMUNI ABRUZZESI AL VOTO

PROVINCIA DI CHIETI

Archi (2.282 abitanti), sindaco uscente Mario Marco Troilo Carunchio (639) – Gianfranco D’Isabella Casacanditella (1.340) Giuseppe D’Angelo Casalanguida (1.006) Luca Conti Casalbordino (6.303) Filippo Marinucci Casoli (5.847), Massimo Tiberini Celenza sul Trigno (974), Walter Di Laudo Colledimacine (237), Andrea Schina Dogliola (389) Rocco D’Adamio, Fara San Martino (1.524), Carlo De Vitis Francavilla al Mare (23.816) Antonio Luciani Lama dei Peligni (1.364) Andrea Di Fabrizio Lanciano (35.921) Mario Pupillo Lentella (725) Carlo Moro Pennadomo (311) Domenico D’Angelo Pietraferrazzana (128) Ciro Carpineta Quadri (863) Silvio Di Pietro Rocca San Giovanni (2.348), Giovanni Enzo Di Rito San Giovanni Teatino (12.733) Luciano Marinucci San Martino sulla Marrucina (960) Luciano Giammarino Sant’Eusanio del Sangro (2.453) Raffaele Verratti Scerni (3.399) Alfonso Ottaviano Tufillo (468) Ernano Marcovecchio Vasto (38.747) Francesco Menna

PROVINCIA L’AQUILA

Alfedena (785), sindaco uscente Massimo Scura Bisegna (261) Antonio Mercuri Calascio (137) Ludovico Marinacci Campotosto (586) Luigi Cannavicci Canistro (1.023) Angelo Di Paolo Capitignano (680) Maurizio Pelosi Carapelle Calvisio (85) Domenico Di Cesare Castelvecchio Calvisio (159) Luigina Antonacci Cerchio (1.653) Gianfranco Tedeschi Civita d’Antino (994) Sara Cicchinelli Civitella Roveto (3.374) Sandro De Filippis Cocullo (265) Sandro Chiocchio Fossa (690) Fabrizio Boccabella Ofena (527) Antonio Silveri Ortona dei Marsi (592) Manfredo Eramo Ortucchio (1.863) Raffaele Favoriti Ovindoli (1.190) Angelo Simone Angelosante Pereto (739) Giacinto Sciò Prezza (1.015) Marianna Scoccia Rivisondoli (663) Roberto Ciampaglia Roccaraso (1.636) Francesco Di Donato San Vincenzo Valle Roveto (2.433) Giulio Lancia Scontrone (590) Ileana Schipani Scurcola Marsicana (2.762) Maria Olimpia Morgante Secinaro (383) Celestino Bernabei Sulmona (24.275) Annamaria Casini Tagliacozzo (6.939) Vincenzo Giovagnorio Tornimparte (3.096) Giacomo Carnicelli Villalago (589) Fernando Gatta

PROVINCIA PESCARA

Civitella Casanova (1.875 abitanti), sindaco uscente Marco D’Andrea Collecorvino (5.908), Antonio Zaffiri Cugnoli (1.590), Lanfranco Chiola Manoppello (7.008), Giorgio De Luca Penne (12.717) Mario Semproni Pescosansonesco (517), Nunzio Di Donato Picciano (1.338), Vincenzo Catani Popoli (5.450), Concezio Galli Sant’Eufemia a Maiella (299), Francesco Crivelli Serramonacesca (582), Franco Enrico Marinelli Tocco da Casauria (2.721), Riziero Zaccagnini

PROVINCIA DI TERAMO

Basciano (2.438 abitanti), sindaco uscente Alessandro Frattaroli Bellante (7.160), Giovanni Melchiorre Bisenti (2.069) commissariato Castellalto (7.359), Vincenzo Di Marco Colonnella (3.768), Leandro Pollastrelli Cortino (683), Gabriele Minosse Pietracamela (304), Michele Petraccia Roseto degli Abruzzi (24.940), Sabatino Di Girolamo

