ELEZIONI AMMINISTRATIVE FRANCAVILLA, ROCCO PAOLINI IL CANDIDATO SINDACO DELLA LEGA 

FRANCAVILLA AL MARE – “Il coordinamento provinciale e cittadino della Lega Salvini Premier ha individuato Rocco Paolini, quale candidato sindaco in quota Lega, da portare sul tavolo politico regionale che avrà il compito di scegliere la proposta più idonea tra tutte quelle presentate dai colleghi di coalizione. Rocco Paolini, professionista stimato, consigliere comunale in carica, è tesserato da due anni con il nostro partito e ha ricoperto, in passato, cariche politiche di rilievo tra cui quella di presidente del Consiglio comunale e assessore provinciale “.

Lo dichiara in una nota il coordinamento provinciale e cittadino Lega Salvini Premier.