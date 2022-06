ELEZIONI AMMINISTRATIVE: I 49 COMUNI ABRUZZESI ALLE URNE, TUTTE LE LISTE E CANDIDATI

L’AQUILA – Domani al voto 49 comuni abruzzesi e 230mila cittadini. Occhi puntati sul capoluogo di regione, L’Aquila, la città più grande al voto, ma si voterà in altri quattro comuni con più di 15 mila abitanti: Ortona, San Salvo, Spoltore e Martinsicuro, dove dunque è previsto il ballottaggio, il 26 giugno, se al primo turno nessuno dei candidati otterrà il 50% più uno dei consensi.

L’AQUILA

Saranno quattro i candidati sindaci e 16 le liste per circa 500 candidati che concorreranno alle elezioni nella città più grande tra i 48 comuni al voto in questa tornata elettorale in Abruzzo: il sindaco uscente e ricandidato della coalizione di centrodestra, Pierluigi Biondi, 47 anni, il

candidato del centrosinistra, Stefania Pezzopane, 62enne deputato del Pd, e il candidato civico dell’area di centrosinistra, Americo Di Benedetto, 54enne consigliere regionale abruzzese della civica Legnini Presidente, e Simona Volpe, candidatura uscita all’ultimo momento.

LISTE BIONDI

Lega

Fratelli d’Italia

Forza Italia

L’Aquila futura

L’Aquila al centro

Civici e indipendenti con Biondi sindaco

LISTE DI BENEDETTO

Il Passo possibile

L’Aquila viva e forte

L’Aquila e frazioni

LISTE PEZZOPANE

Partito democratico

L’Aquila coraggiosa

L’Aquila nuova

99 L’Aquila

Demos

Movimento 5 stelle

LISTE SIMONA VOLPE

Liber L’Aquila

ORTONA

Ad Ortona, 23.425 abitanti, il primo cittadino Leo Castiglione punta alla riconferma, ma dovrà vedersela con i suoi sfidanti: Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo e Francesco Terra.

Cinque le liste a sostegno di Castiglione: Cittadini Consapevoli, Il Comune delle Idee, La Città Ideale, Forza Leo per Ortona e Ortona Civica.

Cocciola, ex presidente del consiglio comunale sotto l’amministrazione di Vincenzo D’Ottavio, può contare su sette liste: Ortona Popolare, Il Faro, Udc, Democratici per Ortona, Ortona Coraggiosa, Ortona Cambia, Ortona Territorio.

Angelo Di Nardo, di Fratelli d’Italia già aspirante primo cittadino nel 2017 ed oggi consigliere comunale di minoranza è appoggiato da Fratelli d’Italia, Lega, Libertà e Bene Comune per Ortona, Ortona Sociale ed Ortona Futura.

Francesco Terra, avvocato, corre con “Ancora Italia”.

LISTE CASTIGLIONE

Cittadini consapevoli

Forza Leo per Ortona

Il Comune delle idee

La città ideale

Ortona civica

LISTE COCCIOLA

Ortona coraggiosa

Ortona popolare

Il Faro

Udc

Democratici per Ortona

Ortona cambia

Ortona territorio

LISTA DI NARDO

Lega

Fratelli d’Italia

Libertà e bene comune per Ortona

Ortona sociale

Ortona futura

LISTE TERRA

Ancora Italia

SAN SALVO

A San Salvo, 18.848, abitanti, il centrodestra candida la consigliera comunale, entrata nella Lega nella primavera del 2019, Emanuela De Nicolis in continuità con l’amministrazione di Tiziana Magnacca, sindaco uscente che ha aderito alla Lega assieme a De Nicolis.

De Nicolis è appoggiata oltre alla sua lista, San Salvo è, da San Salvo Città Nuova, Lista Popolare Noi San Salvo

A riprovare a riportare a sinistra San Salvo è il consigliere uscente Fabio Travaglini, appoggiato Più San Salvo, lista che raccoglie l’esperienza dello stesso Travaglini, e vari consiglieri comunali uscenti. E poi la lista del Partito Democratico, quella di Sinistra Civica Ecologista, dal Partito Socialista Italiano e e da Azione Politica.

A sinistra si candida con una coalizione di liste civiche anche Giovanni Mariotti, medico chirurgo dell’ospedale di Vasto e consigliere comunale all’opposizione eletto all’epoca nelle file del Pd per poi andare via, appoggiato da Democratici per San Salvo, Cambiamo San Salvo e Avanti San Salvo.

LISTE DE NICOLIS

San Salvo città nuova

Lista popolare

San Salvo è

Noi con San Salvo

LISTE MARIOTTI

Democratici per San Salvo

Cambiamo San Salvo

Avanti San Salvo

LISTE TRAVAGLINI

Partito democratico

Azione politica

Sinistra civica ecologista

Più San Salvo

SPOLTORE

Importante anche la sfida di Spoltore, 18.566 abitanti roccaforte del Pd, con due mandati in mano Luciano Di Lorito, e per il centrosinistra la scelta sarà quella della continuità.

A candidarsi infatti Chiara Trulli, attuale vicesindaco e candidata del Pd subentrata in corsa dopo la rinuncia di Rino Di Girolamo, ad appoggiarla anche il Movimento 5 stelle.

Il centrodestra è invece diviso. La Lega liste civiche senza il simbolo del partito e punta Pierpaolo Pace, attuale consigliere comunale, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia andranno per conto loro candidando Marco Della Torre, medico veterinario già in quota Fi, sostenuto da Udc, Spoltore Libera e Prima Spoltore, lista dell’ex sindaco Franco Ranghelli.

In corsa anche Nelson Anzoletti, candidato sindaco del gruppo civico In Comune fondato da Marina Febo del gruppo consiliare In Comune, vicepresidente del consiglio comunale, candidata alla Regione alle ultime elezioni con Forza Italia, partito da cui poi è uscita.

LISTE ANZOLETTI

In Comune

Spoltore amica

LISTE DELLA TORRE

Fratelli d’Italia

Forza Italia-Prima Spoltore

Spoltore Libera

Udc

LISTE PACE

Grande Spoltore

Spoltore protagonista

LISTE TRULLI

Pd

Sinistra civica

M5S

Insieme

MARTINSICURO

A Martinsicuro, 15.484 abitanti, si ricandida Massimo Vagnoni, eletto nel 2017 in quota centrodestra, e che poi ha consolidato la sua caratteristica civica. A sostenerlo tre liste.

Nel centrodestra corre anche Emma Zarroli, presidente del consiglio comunale, eletta nelle liste di Vagnoni cinque anni fa, ma ora orientata a seguire un percorso autonomo. Zarroli alle regionali si è candidata con Legnini presidente, dunque con il centrosinistra.

Tre liste anche per Simona Lattanzi, il candidato sindaco dell’area di centrosinistra (Pd, Piazza Grande e Verde Europa), che ha vinto la competizione interna con l’aspirante candidato Enzo Pierantozzi, coordinatore di Piazza Grande.

LISTE LATTANZI

Pd

Piazza Grande

LISTE VAGNONI

Progetto comune

Continuiamo insieme

Martinrosa

LISTA ZARROLI

Rigeneriamo la città

TORTORETO

A Tortoreto, 10.442 abitanti, si ricandida il sindaco uscente Domenico Piccioni, civico di centrodestra, appoggiato da Fdi e Forza Italia.

Ma il centrodestra è diviso, visto che la Lega ha deciso di appoggiare Nico Carusi poliziotto vice coordinatore provinciale della Lega.

Corre anche Libera D’Amelio, referente locale di Azione, che ha presentato la lista “Tortoreto Più”.

LISTA CARUSI

Cambia Tortoreto

LISTA PICCIONI

Siamo Tortoreto

LISTA D’AMELIO

Tortoreto più

ATESSA

Nessun “miracolo”: il centrodestra spaccato ad Atessa (Chieti), 10.761 abitanti, non trova la quadra e, dopo ore febbrili spese a cercare il nome del candidato a sindaco della coalizione, la corsa si ferma ad un nulla di fatto e nessuna lista presentata.

Nessuna delle ipotesi in campo, dall’ex primo cittadino Antonio Cicchitti, passando per Giovanna Ceroli e ancora Giberto Testa -dunque, seppur tra malumori e perplessità, è riuscita a riunire sotto un’unica bandiera le varie anime che popolano i partiti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc.

In corsa, quindi, il candidato del centrosinistra, l’attuale sindaco Giulio Borrelli, giornalista ed ex direttore del Tg1. E per scongiurare il rischio di non raggiungere il quorum, si sarebbe lavorato a una lista “civetta”, con la candidata Annalisa Giuliani, sostenuta dalla lista “Atessani per Atessa”, che contiene volti noti cittadini e rappresentanti di centrodestra e centrosinistra.

LISTA BORRELLI

Uniti per Atessa

LISTA GIULIANI

Atessani per Atessa

PRATOLA PELIGNA

A Pratola Peligna 7.840 abitanti, il sindaco uscente, Antonella Di Nino, avvocato 45enne, già vicepresidente della Provincia dell’Aquila nella giunta Del Corvo, che con la sua lista civica di matrice centrodestra “Pratola bellissima” ha deciso di puntare sulla continuità, ricandidando gran parte della sua squadra. Quatto i volti nuovi rispetto a cinque anni fa, di cui solo uno con esperienza politica alle spalle.

L’avversario è Alfonso Fabrizi, 73 anni, ex ferroviere, ora imprenditore nel mondo delle rinnovabili, con esperienze come consigliere comunale a Pratola Peligna e nel Comune di Pergine Valsugana, in Trentino. Iscritto al circolo del Pd di Pratola Peligna, la sua “Pratola città futuro”, civica di matrice centrosinistra, è la sintesi dei due gruppi dell’opposizione in carica: Partito democratico e Pratola Insieme, che fa capo all’ex assessore regionale Andrea Gerosolimo. Quest’ultimo in cerca di riscatto dopo la cocente sconfitta di Sulmona dove quelli del Pd erano i rivali da battere.

LISTA DI NINO

Pratola bellissima

LISTA FABRIZI

Pratola città futuro

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO

Provincia di Chieti

Arielli (1.144 abitanti)

Castelguidone (360)

Castiglione Messer Marino (1.898)

Fallo (146)

Fraine (396)

Furci (1.088)

Gamberale (328)

Giuliano Teatino (1.270)

Lettopalena (365)

Montelapiano (80)

Pennadomo (311)

Pennapiedimonte (515)

Ripa Teatina (4.188)

Roccamontepiano (1.792)

Roccascalegna (1.285)

Roio del Sangro (103)

Rosello (253)

San Vito Chietino (5.226)

Tollo (4.071)

Torricella Peligna (1.391)

Provincia L’Aquila

Balsorano (3.655 abitanti)

Barrea (726)

Campo di Giove (847)

Caporciano (235)

Civitella Alfedena (303)

Gioia dei Marsi (2.111)

Lecce nei Marsi (1.735)

Luco dei Marsi (5.868)

Montereale (2.812)

Morino (1.505)

Pescasseroli (2.227)

Prata d’Ansidonia (501)

Sant’Eusanio Forconese (418)

Scoppito (3.285)

Villavallelonga (936)

Provincia Pescara

Alanno (3.608 abitanti)

Brittoli (335)

Scafa (3.836)

Villa Celiera (747)

Provincia Teramo

Crognaleto (1.416 abitanti)

Valle Castellana (1.029)