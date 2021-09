L’AQUILA – Sono state presentate questa mattina entro le ore 12 le liste dei candidati nei 72 comuni abruzzesi interessati dalle elezioni del 3 e 4 ottobre.

Occhi puntati sui comuni con più di 15mila abitanti, dove è previsto il ballottaggio: sono Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, Sulmona in provincia dell’Aquila.

A seguire in costante aggiornamento le liste con tutti i nominativi dei candidati

VASTO

Città più grande al voto ad ottobre è Vasto, 38.747 abitanti, dove si ripresenta davanti al giudizio degli elettori il sindaco uscente del centrosinistra, Francesco Menna, che conta di essere confermato al secondo mandato, come accaduto con il suo predecessore, Luciano Lapenna.

A contendere lo scranno più alto della Sala “Vennitti” sarà per il centrodestra l’avvocato Guido Giangiacomo, fondatore di Forza Italia cittadina e consigliere comunale uscente.

Corre anche Alessandra Notaro, ex magistrato onorario, candidata per il gruppo “La buona stagione”

Si gioca le sue carte anche il Movimento 5 stelle, con Dina Carinci, a capo del progetto civico ChiAmaVasto.

In corsa poi l’avvocato Angela Pennetta, con la civica L’Arcobaleno, e che già cinque anni fa aveva provato la scalata al Municipio, per poi rinunciato prima delle elezioni.

Infine corre Anna Rita Carugno, con la sua lista animalista “Movimento Ora, rispetto per tutti gli animali.

LISTE

Francesco Menna

Guido Giangiacomo

Dina Carinci

Alessandra Notaro

Angela Pennetta

Anna Rita Carugno

LANCIANO

A Lanciano, 35.921 abitanti, dopo mesi di fibrillazioni e spaccature, il centrodestra ha trovato la quadra sull’ex sindaco Filippo Paolini, avvocato.

Dall’altra parte c’è il centrosinistra di Mario Pupillo, del Partito democratico, che è anche presidente della provincia di Chieti, e che non potrà ricandidarsi, essendo al suo secondo mandato. A correre sarà così un suo fedelissimo, Leo Marongiu, 40enne presidente del consiglio uscente.

Il Movimento 5 stelle andrà invece per la sua strada, con Sergio Furia, che ha vinto una consultazione interna tra gli attivisti, che vedeva in lizza anche Licio Bonaffini e Alfonso Valerio.

Corre Ivaldo Rulli, funzionario Asl, veterinario e artista, 64 anni si presenta con la lista Rilanciamo Lanciano.

LISTE

Leo Marongiu

FRANCAVILLA

A Francavilla, 23.816 abitanti, il centrosinistra per difendere la sua roccaforte punta l’avvocato Luisa Russo, assessore e delfino del sindaco Antonio Luciani, che non potrà ricandidarsi essendo al secondo mandato. Il suo nome ha avuto la meglio su quello di Cristina Rapino, candidata indicata dal Partito Democratico.

Il centrodestra risponde con l’imprenditore Roberto Angelucci, ex sindaco.

Corre anche Franco Moroni, ex consigliere provinciale e assessore comunale di Fi.

Per il Movimento 5 stelle corre il consigliere comunale Livio Sarchese, leader cittadino del Movimento 5 stelle candidato sindaco anche nel 2016.

ROSETO

A Roseto degli Abruzzi, 25.602 abitanti, per il centrosinistra corre per un secondo mandato il sindaco uscente, Sabatino Di Girolamo,

Per il centrodestra corre William Di Marco, appoggiato da Lega, Fdi, Forza Italia e civiche,

Scende in campo Tommaso Ginoble, ex assessore regionale del Partito popolare della giunta di Ottaviano Del Turco, ex deputato del Partito democratico, ora sotto le insegne di Italia Viva.

In campo poi Mario Nugnes, della civica Spazio civico appoggiato da un altro big di Roseto, l’ex parlamentare Giulio Sottanelli, ex deputato di Scelta civica, ora coordinare regionale di Azione, il partito dell’ex ministro dello Sviluppo economico e europarlamentare Carlo Calenda,

Il Movimento 5 stelle appoggia invece Rosaria Ciancaione, della lista Libera coalizione progressista.

LISTE

Rosaria Ciancaione

Tommaso Ginoble

William Di Marco

Lega

SULMONA

A Sulmona, 24.454 abitanti, ultimo candidato a scendere in campo è stato Vittorio Masci, aspirante primo cittadino del centrodestra, sostenuto da quattro liste: Lega, Fdi e Fi, e quella del candidato sindaco.

In corsa la consigliera di Fratelli d’Italia, Elisabetta Bianchi, con la lista Direzione Sulmona.

In campo Andrea Gerosolimo , ex assessore di centrosinistra della giunta di Luciano D’Alfonso, eletto con Abruzzo civico, e poi costante spina nel fianco dell’ora senatore. Marito del sindaco di Prezza e consigliere regionale Marianna Scoccia

Si gioca le sue carte anche l’avvocato Gianfranco Di Piero, per la coalizione “Liberamente Sulmona”, di cui fanno parte anche il Partito democratico e il Movimento 5 stelle. E ancora Italia Viva, Sinistra Italiana, Azione e Sbic.

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO

Provincia dell’Aquila

TAGLIACOZZO

ALFEDENA

BISEGNA

CALASCIO

CAMPOTOSTO

CAPITIGNANO

CASTELVECCHIO CALVISIO

CERCHIO

CIVITA D’ANTINO

COCULLO

FOSSA

OFENA

ORTONA DEI MARSI

PERETO

PREZZA

RIVISONDOLI

SCONTRONE

SECINARO

VILLALAGO

ORTUCCHIO

OVINDOLI

Simone Angelosante

ROCCARASO

SAN VINCENZO VALLE ROVETO

SCURCOLA MARSICANA

CIVITELLA ROVETO

TORNIMPARTE

CANISTRO

CARAPELLE CALVISIO

Provincia di Chieti

CASOLI

CASALBORDINO

SAN GIOVANNI TEATINO

ARCHI

CARUNCHIO

CASACANDITELLA

CASALANGUIDA

CELENZA SUL TRIGNO

COLLEDIMACINE

DOGLIOLA

FARA SAN MARTINO

LAMA DEI PELIGNI

LENTELLA, PENNADOMO

PIETRAFERRAZZANA

QUADRI

ROCCA SAN GIOVANNI

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA

SANT’EUSANIO DEL SANGRO

SCERNI

TUFILLO

Provincia di Pescara

PENNE

MANOPPELLO

POPOLI

CIVITELLA CASANOVA

COLLECORVINO

CUGNOLI

PESCOSANSONESCO

PICCIANO

SERRAMONACESCA

TOCCO DA CASAURIA

SANT’EUFEMIA A MAIELLA

Provincia di Teramo

BASCIANO

Massimo Frattaroli

Massimo Varani

CASTELLALTO

BELLANTE

BISENTI

COLONNELLA

Fabio Di Felice

PIETRACAMELA

CORTINO