ELEZIONI, ANTONETTI: “PRONTO PROGETTO TERAMO PET FRIENDLY”

TERAMO – “Non consideriamo gli animali ‘altro’ rispetto all’impegno che profonderemo in favore dei cittadini. Al contrario, gli animali sono ‘cittadini’, coi loro diritti e i loro doveri. Per questo lanceremo il progetto ‘Teramo Pet friendly”.

Lo scrive in una nota il candidato a sindaco di Teramo per il centrodestra Carlo Antonetti.

Nel piano, spiega Antonetti, “servizi studiati per le esigenze degli animali e dei loro proprietari; conversione degli spazi verdi urbani inutilizzati o altre zone dedicate ai cani; riqualificazione del canile pubblico con un project che sia concreto e che garantisca il benessere animale, anche in un più articolato sistema sinergico che veda la collaborazione dell’IZS e del Dipartimento di veterinaria; aree verdi pubbliche sicure per lo ‘sgambamento’ in libertà dei cani e per la socializzazione comune; appositi cestini per la raccolta e lo smaltimento delle deiezioni; cartellonistica sui buoni comportamenti da adottare” dislocati sui percorsi e sulle aree specifiche interessate ai cani”.

“Per i gatti, oltre ad un censimenti delle colonie feline, pensiamo ad un piano sanitario di monitoraggio dei randagi, ma anche all’adozione di iniziative che possano garantire loro sopravvivenza in sicurezza. Anche dal punto di vista della ‘formazione’ al rapporto con gli animali, prevediamo iniziative concertate con l’università, per la diffusione di una cultura del benessere animale”, conclude.