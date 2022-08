ELEZIONI, ASL L’AQUILA: RILASCIO CERTIFICATI PER VOTO ASSISTITO E A DOMICILIO

L’AQUILA – In occasione delle prossime consultazioni elettorali, in programma domenica 25 settembre, l’azienda sanitaria locale ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila rende note le disponibilità dei medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica agli elettori impossibilitati ad esercitare il diritto di voto per impedimento fisico.

In particolare, sarà possibile richiedere le predette certificazioni i giorni 22, 23 e 24 settembre, dalle ore 8 alle ore 14, all’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale della Asl n.1, ubicata all’interno dell’ospedale S. Salvatore dell’Aquila (edificio 12 ingresso A). Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici della ASL 1: 0862/368887 – 0862/368897 – 0862/368821 – 0862/368928 – 347/3208424.

In caso di ammissione al voto domiciliare, i cittadini aquilani potranno rivolgersi alla medesima Unità Operativa, fino a lunedì 5 settembre. Gli interessati che necessitano di ulteriori informazioni potranno rivolgersi, oltre ai numeri telefonici sopraindicati, anche allo 0862/368922.