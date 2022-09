ELEZIONI, ASSESSORI LEGA L’AQUILA: “D’ERAMO UNICO DEPUTATO ELEGGIBILE NELLA NOSTRA PROVINCIA”

L’AQUILA -“Il risultato delle elezioni comunali dell’Aquila del 12 giungo è stato eccezionale: siamo roccaforte della Lega, e ora dobbiamo renderci protagonisti di un altro passaggio decisivo: la riconferma del nostro deputato Luigi D’Eramo, unico deputato del territorio in posizione eleggibile in provincia dell’Aquila. Il nostro segretario regionale in questi cinque anni ha portato con capacità ed efficacia a Roma le istanze della nostra terra. Votiamo D’Eramo, votiamo aquilano”.

L’appello a favore del segretario regionale della Lega, e deputato uscente Luigi D’Eramo, candidato come capolista al proporzionale alla Camera, arriva dagli assessori comunali dell’Aquila, Francesco De Santis, Laura Cucchiarella e Fabrizio Taranta. L’endorsment, convinto, viene pronunciato nell’ultimo giorno di campagna elettorale prima della giornata di silenzio di domani e del voto di domenica.

“Questa città sa bene che è fondamentale avere una forte rappresentanza a Roma, si prenda ad esempio la battaglia per continuare a godere dei 10 milioni di euro annui per coprire le minori entrate del bilancio dovute agli effetti del terremoto, il lavoro di D’Eramo è stato riconosciuto e legittimato in questa straordinaria ed entusiasmante campagna elettorale che porterà ad un risultato importante anche in Abruzzo e in provincia dell’Aquila”, ha aggiunto De Santis.

Ha spiegato Cucchiarella: “Questo voto va dato ad una persona che è stato un punto di riferimento, in occasione di ogni difficoltà e problema da risolvere, merita stima e fiducia”

Ha concluso Taranta: “Fondamentale è consolidare la filiera dello stesso colore politico di Comune, Regione e Parlamento. D’Eramo è un esponente della Lega stimato e ascoltato dal leader, Matteo Salvini, e dai vertici nazionali del partito, dunque una nostra preziosa risorsa”.