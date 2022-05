ATESSA – Presentata la lista “Uniti per Atessa” a sostengo del ricandidato sindaco Giulio Borrelli per le prossime elezioni amministrative in programma il 12 giugno ad Atessa (Chieti).

Ecco i candidati: Marianna Apilongo, Maria Ciarlatani, Flavia Ciccarelli, Maria Deborah Cieri, Michele Del Vecchio, Concetta De Marco, Giorgio Farina, Giuseppe detto Peppino Lusi, Giuseppe Masilli, Giuseppe Menna, Maurizio Menna, Nicola Menna, Vincenzo Menna, Enzo Orfeo, Giulia Orsini, Ilenia Tumini.