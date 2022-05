ELEZIONI ATESSA, NESSUN CANDIDATO PER IL CENTRODESTRA: SFIDA TRA BORRELLI E GIULIANI

ATESSA – Nessun “miracolo”: il centrodestra spaccato ad Atessa (Chieti) non trova la quadra e, dopo ore febbrili spese a cercare il nome del candidato a sindaco della coalizione, la corsa si ferma ad un nulla di fatto e nessuna lista presentata.

Nessuna delle ipotesi in campo, dall’ex primo cittadino Antonio Cicchitti, passando per Giovanna Ceroli e ancora Giberto Testa -dunque, seppur tra malumori e perplessità, è riuscita a riunire sotto un’unica bandiera le varie anime che popolano i partiti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc.

In corsa, quindi, il candidato del centrosinistra, l’attuale sindaco Giulio Borrelli, giornalista ed ex direttore del Tg1, sostenuto dalla lista “Uniti per Atessa”. Borrelli se la dovrà vedere con Annalisa Giuliani, sostenuta dalla lista “Atessani per Atessa”, che contiene volti noti cittadini e rappresentanti di centrodestra e centrosinistra.

UNITI PER ATESSA – GIULIO BORRELLI SINDACO

Marianna Apilongo, Maria Ciarlatani, Flavia Ciccarelli, Maria Deborah Cieri, Michele Del Vecchio, Concetta De Marco, Giorgio Farina, Giuseppe detto Peppino Lusi, Giuseppe Masilli, Giuseppe Menna, Maurizio Menna, Nicola Menna, Vincenzo Menna, Enzo Orfeo, Giulia Orsini, Ilenia Tumini.

ATESSANI PER ATESSA – ANNALISA GIULIANI SINDACO

Simona Auriemma, Sara Cappellone, Alessandra Carunchio, Katiuscia Cinalli, Tiziana Del Roio, Andrea Di Cola, Luca Di Lallo, Adelio Iacobitti, Marco Ramundo, Angelo Sciotti, Lanfranco Testani, Maria Concetta Travaglini.