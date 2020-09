ELEZIONI AVEZZANO: DI PANGRAZIO INCONTRA RESIDENTI QUARTIERE MADONNA DEL PASSO

AVEZZANO – Il candidato sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio ha incontrato, domenica mattina, i residenti del quartiere Madonna del Passo.

Alla presenza di tanti cittadini, il candidato ha ricordato i numerosi interventi realizzati in zona con la sua precedente Amministrazione (ristrutturazione della scuola Don Bosco, defibrillatore in piazza, rifacimento di via Liguria, passaggio per disabili in carrozzina al sottopassaggio, nuova scuola via Puglie, rifacimento manto stradale) e, raccogliendo le loro richieste, si è impegnato ad installare, in breve tempo, un sistema di videosorveglianza all’interno del parco ed a diradare la siepe, non solo per rendere visibile il bellissimo parco anche da via Cavalieri di Vittorio Veneto, ma anche per motivi di sicurezza.

Inoltre, ha raccolto l’invito del parroco, don Vincenzo, a sistemare la piazza.

Nel corso dell’incontro, l’ingegnere Ivan Scatena, ha illustrato ai presenti un importante progetto per la riqualificazione di tutta l’area delle tre pinete.

“Queste – ha detto – sono divise da una strada carrabile che le divide in due porzioni. Il progetto è quello di riunificare tutta la zona realizzando un quadrilatero e mettere, all’interno di questo, strade di accesso per le zone e i presidi già esistenti. Più nello specifico, il progetto prevede una riprogettazione di tutti i percorsi, siano essi pedonali, siano essi ciclabili”.

“Gianni Di Pangrazio – ha concluso – è l’unica persona che riuscirà a mettere veramente in piedi cose di questo genere”.

Download in PDF©