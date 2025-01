ELEZIONI AVEZZANO: VERRECCHIA (FDI), “DI PANGRAZIO COME UN ‘MONARCA’, CITTA’ MERITA DI CAMBIARE”

AVEZZANO – “Una conferenza stampa per spiegare ai cittadini che se vogliono una città più attrattiva dovranno pazientare ancora e continuare a dare fiducia per altri cinque anni a un’amministrazione uscente che, tra un inciampo e l’altro, si è rigorosamente limitata all’ordinaria amministrazione e neanche tanto efficacemente”.

È l’affondo del consigliere regionale abruzzese di Fratelli d’Italia, l’avezzanese Massimo Verrecchia, che alle regionali del 10 marzo ha preso 7.758 voti, contrario alla ricandidatura del sindaco uscente di Avezzano, il “civico” Giovanni Di Pangrazio, data oramai per certa, segnando un’ulteriore divergenza con l’avversario politico Mario Quaglieri, assessore regionale al Bilancio, anch’egli di Fratelli d’Italia, ex sindaco di Trasacco, il più votato alle regionali di marzo con quasi 12mila preferenze, poi finito sotto inchiesta per il doppio incarico di assessore regionale al Bilancio e medico chirurgo e presente ieri alla conferenza stampa citata da Verrecchia.

“Più che fare un bilancio di quello che è stato fatto, infatti, il sindaco che ci auguriamo finalmente uscente, con invidiabile disinvoltura, ha illustrato un voluminoso libro dei sogni, nel quale ha rovesciato, alla rinfusa e senza alcuna visione strategica, i soliti proclami, promesse sempre più mirabolanti, idee altrui rimasticate per l’occorrenza e progetti più volte annunciati e nei tanti anni avuti a disposizione mai realizzati”, aggiunge Verrecchia.

Sullo sfondo, come già anticipato da AbruzzoWeb, ci sarebbe un accordo, al momento non smentito pubblicamente, tra Di Pangrazio e Gabriele de Angelis, coordinatore provinciale di Forza Italia e presidente di Tua, l’azienda del trasporto unico regionale, che prevede l’ingresso degli azzurri nella composita maggioranza civica del sindaco, ipotesi che però vede la ferma contrarietà di Tiziano Genovesi, candidato sindaco di Lega ed Fdi, battuto al ballottaggio da Di Pangrazio.

Quaglieri ha già dichiarato pubblicamente nella conferenza stampa di ieri, rivolto a Di Pangrazio e alla sua squadra: “voi mi avete regalato tanto, sono stato il primo eletto ad Avezzano, pur non essendo di questa città, alle ultime elezioni regionali, e per questo sono pronto a ricambiare”. Ricordando poi i risultati ottenuti in Regione a favore di Avezzano, come i fondi per il maxi velodromo, per l’aia dei musei, fino alla costruzione del nuovo ospedale.

“Fa sorridere – continua Verrecchia – che anche stavolta abbia spostato le lancette della ‘storia’ all’anno successivo, che curiosamente va a coincidere con la campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco e del rinnovo del consiglio comunale, ovvero fuori tempo massimo. Più che completare un suggestivo quanto inesistente ‘rinascimento urbanistico’ della città, Di Pangrazio, con i suoi tredici anni da amministratore, punta semmai a battere il record di durata di qualche monarchia. Parliamoci chiaro: la città è in evidenti difficoltà e che l’uscente si riproponga per un quarto mandato ci conferma, al contrario, l’inderogabile necessità e urgenza di offrire alla città, sempre più stanca e rassegnata da questa giostra degli annunci, un’alternativa seria, responsabile, dinamica e soprattutto concreta”.

“All’inizio di febbraio, pertanto, con gli alleati di centrodestra e con le molte donne e uomini di buona volontà stanchi di questi annunci cui sistematicamente segue il nulla, terremo un’assemblea pubblica per mettere al centro del dibattito pubblico i cittadini, che non possono più essere considerati sudditi o al massimo cortigiani, mere comparse di un brutto film visto già troppe volte e arrivato ai titoli di coda, ma attori protagonisti nelle scelte che coinvolgono il loro futuro. Avezzano merita molto di più, basta con le minestre riscaldate. Fratelli d’Italia, con i suoi vertici provinciali e regionali, ha già ufficialmente ribadito la sua posizione ufficiale riguardo all’amministrazione uscente, che è di opposizione”, dice il consigliere regionale.

“Tanta è la voglia di partecipazione alla politica cittadina che Avezzano si è affermata come la città con il maggior numero d’iscritti a Fratelli d’Italia di tutto l’Abruzzo. Questo enorme consenso, di cui sentiamo la responsabilità, ci dà la forza e l’entusiasmo per fare del nostro meglio per prepararci a governare la città e a riportarla dove merita”, conclude Verrecchia.