ELEZIONI, BARBARA TEMPESTA (FDI): “L’AQUILA SEMPRE PIU’ GRANDE E COMPETITIVA”

L’AQUILA – “Sono orgogliosa di essere scesa in campo, c’è un clima bello, sano, positivo. Sono convinta che tutta la coalizione di centrodestra conquisterà un risultato brillante, per il nostro territorio e per la nostra grande Aquila”.

Così l’avvocato aquilano Barbara Tempesta, figlia del due volte sindaco dell’Aquila, Biagio, candidata nella lista di Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative del capoluogo regionale del 12 giugno prossimo.

Tra le tematiche proposte: “c’è quella della creazione di un ampio territorio, un’unione di comuni, che vanno da Fossa a Pizzoli. E poi ancora la revisione delle aree industriali. Cercherei di ottenere un’ esenzione per coloro che vengono ad abitare in questo vasto territorio, cercando così di favorirne il ripopolamento, in parte provato dal ‘mostro’ del 2009”.

“Nel contesto attuale, centralità avranno sicuramente i temi di carattere sociale: inflazione, salari che non bastano, disoccupazione. Questo riguarderà anche in quota parte le politiche comunali. È necessario ed è così, lo vuole l’Unione Europea, includere ed essere attenti a tutti i bisogni. Ascoltare, assumersi le responsabilità, capire esattamente i bisogni della popolazione per agire al meglio in termini di concretezza ed efficienza”.

“L’Aquila deve diventare sempre più grande e competitiva e i progetti concretamente attuati dall’amministrazione Biondi sono quelli di serietà ed efficienza, in cui mi ci riscontro. Su quello chiedo la fiducia”.