ELEZIONI BARETE: CERVELLI REPLICA A GREGORI, “SIAMO LA VECCHIA POLITICA? DETTO DA LUI FA SORRIDERE”

L’AQUILA – “Si è entrati nel vivo della campagna elettorale e vengono pubblicati articoli intitolati ‘Accuse alla mia squadra da chi rappresenta la vecchia politica’. Inizialmente ho pensato di non rispondere perché mi sono reso conto di non aver letto, di fatto, niente di nuovo e per evitare di innalzare i toni del confronto. Riflettendoci, però, sentir parlare di ‘vecchia politica’ e di ‘cambiamento’ da chi siede in consiglio comunale da 23 anni mi fa abbastanza sorridere e mi costringe a rispondere”.

Esordisce così Alfredo Cervelli, assessore uscente e candidato sindaco di Barete, in provincia dell’Aquila, agli attacchi del rivale di della lista “Uniti per Barete”, Claudio Gregori.

“Noi ci presentiamo come un gruppo unito, forte, giovane e competente che non ha bisogno di presentazioni e pubblicità, perché viviamo Barete, la gente ci conosce, amiamo il nostro territorio e se non dovessimo vincere le elezioni, saremo comunque attivi e presenti. Non posso non sottolineare le differenze con l’altra lista, che, al contrario è formata sia da ex consiglieri eletti, e subito dimissionari alle trascorse elezioni, tradendo in tal modo il mandato elettorale, sia da alcune persone non residenti a Barete”.

Incalza poi Cervelli: “Infatti, spesso mi capita di incontrare dei concittadini che mi chiedono chi siano alcuni candidati dell’altra lista e che, in modo simpatico e sfacciatamente campanilista, mi domandano “Chi è quistu/a o quistaru/a?” Barete, come l’intero territorio, ha attraversato dei periodi bui. Vero! Partendo dal sisma del 2009, del 2016 e del 2017 per finire con la Pandemia.

Tuttavia, devo constatare che negli ultimi anni, nonostante il momento storico così difficile, non ricordo la partecipazione attiva e costruttiva dell’attuale minoranza. La lista Viviamo Barete è composta in parte da persone che sono all’interno dell’attuale maggioranza e con l’attuale Sindaco che, con intelligenza e serietà, ha dato spazio ai giovani contrariamente a quanto avviene normalmente in questo paese”.

“Abbiamo quindi deciso di cambiare il nome della lista, con l’intenzione di dare vita a un nuovo progetto, con nuovi candidati consiglieri. Non intendiamo quindi rinnegare il passato. Al contrario, partendo proprio dall’esperienza maturata nel corso degli anni, intendiamo accettare le nuove sfide che ci aspettano e che possono essere affrontate solo da persone radicate sul territorio, distaccate dai meccanismi legati alla “vecchia politica” ben noti, invece, all’altro candidato sindaco. Per concludere mi rivolgo ai baretani, dicendo loro che sui contenuti seri e concreti sul futuro del paese, noi di Viviamo Barete siamo pronti al confronto, ad accettare proposte e critiche, c’è molto da fare e lo possiamo fare insieme, consapevoli di poter gestire con efficienza e trasparenza la macchina comunale”, conclude Cervelli.