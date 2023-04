ELEZIONI BARETE: GREGORI, “ACCUSE ALLA MIA SQUADRA DA CHI RAPPRESENTA VECCHIA POLITICA”

BARETE – “Sono tante le accuse che in questi giorni sono state rivolte alla mia squadra e credo sia arrivato il momento di chiarire alcune questioni e prendere le dovute distanze da un vecchio modo di fare politica che non ci piace”.

Entra nel vivo la campagna elettorale di Barete, comune alle porte dell’Aquila che conta circa 700 abitanti, e il candidato a sindaco Claudio Gregori, sostenuto dalla lista “Uniti per Barete”, presentando la sua squadra, si toglie qualche sassolino dalla scarpa, rivolgendosi direttamente agli avversari della lista “Viviamo Barete”, a sostegno dello sfidante Alfredo Cervelli.

Gregori, imprenditore, presidente Cna L’Aquila e componente CdA della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, nonché consigliere di opposizione, ex vice del sindaco uscente, è già stato candidato nella precedente tornata elettorale, quella che ha visto, per una manciata di voti, la terza riconferma dell’attuale primo cittadino.

Rivolgendosi quindi agli avversari, Gregori osserva: “hanno cambiato solo il logo e fingono di essere una lista nuova, ma ci sono ben sei persone dell’attuale amministrazione che si sono ricandidate. Non è corretto parlare di lista ‘nuova’ in questo senso, è una lista che rappresenta una politica passata che alla mia squadra non piace”.

“Ho lasciato quell’idea di amministrazione anni fa, perché non condividevo alcune scelte. Voglio rappresentare una politica diversa, fare grande Barete con le mie conoscenze e le conoscenze della mia squadra”.

A tal proposito spiega: “L’idea che sta alla base della costruzione della nostra squadra è quella di offrire le competenze necessarie per sviluppare progetti importanti, questo si fa potendo contare su persone con la migliore preparazione possibile: grandi professionisti, giovani preparati e dinamici con tantissime idee, la vecchia guardia che rappresenta la memoria storica del paese, perché solo con la cosienza e la conoscenza delle proprie radici e del proprio passato si può avere l’abilità di disegnare il futuro”.

“Noi non ci presentiamo per interessi personali ma perché amiamo profondamente il nostro paese. Proprio per questo sono tre i punti alla base della nostra prosposta politica: condivisione, presenza e ascolto. Voglio essere il sindaco di tutti, dei commercianti, degli artigiani, degli imprenditori. Mi piacerebbe organizzare tavoli di confronto con i cittadini, condividendo con loro ogni passaggio”.

“Barete – osserva infine Gregori – sta attraversando uno dei periodi più bui con una netta divisione che non porta a nulla di buono. Il primo obiettivo sarà quello di riunire il paese spaccato e farlo grande, tutti insieme”.